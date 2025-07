Mãozinha Pereira joga bem em vitória do Bulls sobre Bucks

O Chicago Bulls bateu o Milwaukee Bucks por 102 a 96 na noite desta quarta-feira (16) em mais uma grande partida de Mãozinha Pereira na Summer League. O brasileiro ficou perto de um duplo-duplo em seu segundo jogo como titular. Ele somou 15 pontos, oito rebotes, enquanto ainda deu dois tocos em cerca de 27 minutos. Mas o cestinha foi o armador Jahmir Young, autor de 37 pontos, acertando seis das sete tentativas de três. Por outro lado, Chris Livingston liderou o Bucks com 23.

Continua após a publicidade

Mãozinha Pereira, de 24 anos, teve um grande momento no jogo, quando o Bulls perdia para o Bucks por 75 a 69. Então, ele fez sete pontos consecutivos para virar o placar em 76 a 75, começando por uma cesta de três. Depois, ele deu passe para Yuki Kawamura fazer do perímetro e deixar em 82 a 77.

O Bucks jamais voltou a liderar, mas Mãozinha voltou a aparecer bem quando o time de Milwaukee começou a encostar, após Chicago abrir dez. Com um minuto para o fim, Livingston foi para a cesta, mas Pereira deu um grande toco.

Continua após a publicidade

Na sequência, o Bucks ainda tentou fazer o jogo de lances livres, mas Javon Freeman-Liberty acertou as suas tentativas e garantiu a vitória ao Bulls. Foi o segundo triunfo do time de Chicago em quatro jogos. A equipe volta às quadras na próxima sexta-feira (18), contra o Utah Jazz, fechando a participação no torneio.

Leia mais

Além da vitória do Bulls sobre o Bucks, a rodada da Summer League contou com outros seis jogos.

Continua após a publicidade

(1-3) Dallas Mavericks 82 x 90 Philadelphia 76ers (2-2)

DAL: Maxwell Lewis (23 pontos)

PHI: Johni Broome (22 pontos, 14 rebotes)

(0-4) Orlando Magic 90 x 94 Brooklyn Nets (1-3)

ORL: Noah Penda (17 pontos, seis rebotes)

BRK: Egor Demin (14 pontos, cinco rebotes, 4-8 em três pontos)

Continua após a publicidade

(1-3) Phoenix Suns 85 x 89 Minnesota Timberwolves (4-0)

PHO: Boogie Ellis (23 pontos)

MIN: Rob Dillingham (23 pontos, sete rebotes, sete assistências)

(4-0) Sacramento Kings 94 x 86 Cleveland Cavaliers (2-2)

Continua após a publicidade

SAC: Nique Clifford (19 pontos, nove assistências, sete rebotes)

CLE: Tyrese Proctor (35 pontos, quatro rebotes)

Em andamento

(0-3) New Orleans Pelicans x Oklahoma City Thunder (3-0)

(1-2) Washington Wizards x Utah Jazz (0-3)

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA