Luka Doncic brilha, mas Kings bate Lakers

Em jogo decidido nos últimos segundos, o Sacramento Kings de Dennis Schroder venceu o Los Angeles Lakers de Luka Doncic. A partida dessa sexta-feira (18) marcou os últimos amistosos das equipes antes do começo da nova temporada da liga na próxima semana. Além disso, outras sete partidas também aconteceram na rodada final de preparação.
Agora, ambas as equipes estão prontas para a estreia de 2025/26 na NBA. O Los Angeles já joga nesta terça-feira (21) em duelo com o Golden State Warriors na noite de abertura. Por outro lado, Sacramento só atua na quarta-feira (22) quando visita o Phoenix Suns no Arizona.
Escalações
O Los Angeles Lakers entrou em quadra com o que será seu quinteto titular na noite de abertura da temporada da NBA, de acordo com JJ Redick. Luka Doncic, Austin Reaves, Rui Hachimura e Deandre Ayton ganharam a companhia de Gabe Vincent. A rotação esteve quase completa para o confronto, apenas com ausências de LeBron James e Bronny James.
Por outro lado, o Sacramento Kings teve um time misto em quadra. Afinal, nomes como Domantas Sabonis, DeMar DeRozan, Malik Monk, Keegan Murray e o recém-chegado Russell Westbrook não jogaram. Então, o quinteto titular teve Dennis Schroder, Zach LaVine, Nique Clifford, Isaac Jones e Drew Eubanks.
Destaques
Do lado do Kings, Dennis Schroder liderou a pontuação com 25 pontos contra o Lakers de Luka Doncic. Acima de tudo, uma boa recuperação após um início lento nos amistosos. Só para ter uma noção, ele havia feito 15 pontos nos outros três jogos anteriores somados. Fez 11 dos 31 pontos do time no último quarto para reverter o que era uma vantagem de 11 pontos ainda no terceiro período.
Além disso, dois jovens que pedem passagem ganham destaque: Keon Ellis e Nique Clifford. O ala-armador anotou 20 pontos e seis bolas de três. Ele é, com alguma distância, um dos melhores jogadores que Sacramento tem fora da bola nos dois lados da quadra. Além disso, o calouro Clifford fez um jogo muito completo, o que incluiu sete assistências além dos 13 pontos.
A equipe, aliás, chegou a estar perdendo por sete pontos com pouco mais de quatro minutos por jogar. Mas uma sequência de 15 a 5 mudou o rumo da partida, antes que Isaac Jones convertesse o lance livre da vitória com menos de um segundo no relógio. O Kings, por fim, evita terminar a fase de amistosos sem nenhuma vitória, ganhando a primeira em quatro partidas, após superar o Lakers de Luka Doncic.
Leia mais!
- Boletim de rumores e trocas da NBA (16/10/2025)
- NBA: Clippers e Kawhi Leonard por um fio
- Warriors é a franquia mais valiosa da NBA em 2025
Por outro lado, Los Angeles entrou no jogo com alguma expectativa. Afinal, todos queriam ver como seria o desempenho do novo quinteto titular. Em termos ofensivos, a coisa andou, mesmo que em uma noite bem abaixo de Austin Reaves. O camisa 15 acertou apenas três de 15 arremessos, saiu zerado no perímetro e só contribuiu com oito assistências.
Por outro lado, Luka Doncic esteve quente em Lakers x Kings. O armador anotou 31 pontos e flertou com um duplo-duplo, apesar de jogar por 31 minutos. Enquanto isso, acertou seis bolas de três. O esloveno jogou no começo do último quarto, mas outra vez viu o time “derreter” no ataque após sair de quadra. A equipe, então, marcou apenas oito pontos nos últimos cinco minutos de jogo. Nada diferente do que houve contra o Dallas Mavericks, no entanto.
Gabe Vincent e Rui Hachimura também foram bem, sobretudo no perímetro. Eles somaram oito bolas triplas em dez tentativas. Porém, a grande dificuldade de Los Angeles voltou a ser defensiva. Afinal, o rival teve muito ritmo ofensivo e esteve atrás no placar muito por suas perdas na batalha de volume com turnovers e rebotes ofensivos. Mas a eficiência de Sacramento foi muito melhor. E, acima de tudo, reflexo de uma defesa abaixo do Lakers.
(1-3) Sacramento Kings 117 x 116 Los Angeles Lakers (1-5)
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Dennis Schroder
|25
|3
|2
|1
|0
|Keon Ellis
|20
|2
|2
|2
|0
|Zach LaVine
|15
|4
|6
|0
|0
|Nique Clifford
|13
|5
|7
|1
|0
|Dario Saric
|10
|6
|0
|0
|1
Três pontos: 13/29 (44.8%) / Ellis: 6/9
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Luka Doncic
|31
|5
|9
|1
|1
|Rui Hachimura
|18
|1
|1
|1
|0
|Marcus Smart
|14
|3
|2
|4
|0
|Gabe Vincent
|14
|0
|2
|1
|0
|Deandre Ayton
|12
|9
|2
|0
|1
Três pontos: 17/43 (39.5%) / Doncic: 6/11
Outros jogos
Além da vitória do Kings de Dennis Schroder sobre o Lakers de Luka Doncic, a última rodada de pré-temporada contou com mais sete partidas nessa sexta-feira (17). Então, confira os outros resultados da noite.
(1-3) Brooklyn Nets 114 x 119 Toronto Raptors (4-2)
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Michael Porter Jr.
|34
|10
|3
|0
|0
|Ziaire Williams
|20
|2
|0
|1
|0
|Egor Demin
|14
|5
|1
|0
|1
|Nic Claxton
|13
|11
|5
|1
|1
|Cam Thomas
|7
|1
|6
|1
|0
Três pontos: 15/40 (37.5%) / Porter: 6/11
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Scottie Barnes
|31
|6
|4
|3
|1
|RJ Barrett
|25
|4
|4
|1
|1
|Immanuel Quickley
|18
|3
|10
|1
|0
|Brandon Ingram
|13
|4
|6
|3
|1
|Jakob Poeltl
|10
|10
|1
|2
|2
Três pontos: 10/28 (35.7%) / Quickley: 5/9
(2-4) Minnesota Timberwolves 110 x 126 Philadelphia 76ers (1-3)
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Leonard Miller
|21
|5
|3
|2
|0
|Jaylen Clark
|14
|2
|2
|0
|0
|Joan Beringer
|13
|3
|1
|1
|3
|Rob Dillingham
|11
|2
|6
|1
|0
|Jules Bernard
|11
|1
|0
|1
|0
Três pontos: 10/35 (28.6%) / Miller: 2/4
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyrese Maxey
|27
|4
|7
|2
|1
|V.J Edgecombe
|26
|6
|3
|5
|0
|Quentin Grimes
|22
|2
|5
|3
|0
|Joel Embiid
|14
|7
|8
|3
|0
|Jabari Walker
|8
|4
|0
|0
|0
Três pontos: 13/37 (35.1%) / Grimes: 4/6
(2-3) Charlotte Hornets 108 x 113 New York Knicks (4-1)
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Collin Sexton
|21
|2
|10
|1
|0
|Miles Bridges
|20
|5
|0
|0
|0
|Kon Knueppel
|12
|5
|3
|2
|0
|Moussa Diabate
|11
|5
|1
|3
|1
|Liam McNeeley
|11
|2
|4
|1
|0
Três pontos: 14/41 (34.1%) / Sexton: 5/6
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Brunson
|31
|7
|6
|1
|0
|Mikal Bridges
|16
|7
|4
|2
|2
|Miles McBride
|15
|2
|4
|2
|0
|Jordan Clarkson
|13
|3
|3
|2
|0
|Landry Shamet
|11
|1
|0
|0
|0
Três pontos: 18/48 (37.5%) / Brunson: 5/12
(1-4) Memphis Grizzlies 141 x 125 Miami Heat (0-6)
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Wells
|21
|4
|1
|0
|0
|Javon Small
|16
|1
|5
|0
|0
|G.G Jackson
|13
|2
|0
|1
|1
|Jock Landale
|12
|6
|1
|0
|0
|Olivier Maxence-Prosper
|11
|6
|5
|2
|1
Três pontos: 20/39 (51.3%) / Small: 4/5
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bam Adebayo
|23
|8
|4
|2
|1
|Norman Powell
|23
|0
|6
|1
|0
|Kel’el Ware
|20
|14
|0
|1
|1
|Andrew Wiggins
|10
|3
|5
|0
|0
|Davion Mitchell
|10
|0
|2
|0
|0
Três pontos: 13/33 (39.4%) / Powell: 3/6
(3-2) Denver Nuggets 91 x 94 Oklahoma City Thunder (4-2)
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Peyton Watson
|15
|6
|4
|1
|1
|Julian Strawther
|14
|3
|2
|1
|0
|Tim Hardaway Jr.
|13
|3
|1
|0
|0
|Jalen Pickett
|12
|1
|4
|1
|1
|Bruce Brown
|10
|5
|2
|0
|0
Três pontos: 17/45 (37.8%) / Strawther: 4/7
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ousmane Dieng
|17
|4
|1
|1
|1
|Shai Gilgeous-Alexander
|12
|4
|5
|1
|0
|Cason Wallace
|10
|4
|2
|0
|0
|Chet Holmgren
|9
|6
|3
|1
|1
|Jaylin Williams
|8
|7
|2
|0
|1
Três pontos: 15/53 (28.3%) / Shai: 2/2
(2-2) Indiana Pacers 104 x 133 San Antonio Spurs (5-0)
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Aaron Nesmith
|12
|1
|3
|1
|0
|Bennedict Mathurin
|11
|4
|0
|0
|0
|Andrew Nembhard
|10
|2
|5
|1
|0
|Cameron Payne
|10
|1
|2
|1
|0
|Taelon Peter
|9
|5
|4
|1
|1
Três pontos: 12/44 (27.3%) / Nesmith: 2/3
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Victor Wembanyama
|17
|12
|1
|1
|4
|Stephon Castle
|16
|2
|9
|2
|0
|Luke Kornet
|15
|6
|0
|0
|1
|Julian Champagnie
|15
|3
|0
|0
|1
|Devin Vassell
|10
|3
|4
|1
|1
Três pontos: 14/35 (40%) / Champagnie: 5/6
(3-1) Los Angeles Clippers 106 x 103 Golden State Warriors (3-2)
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kobe Sanders
|25
|4
|2
|1
|0
|Yanic Konan Niederhauser
|13
|11
|3
|0
|2
|Bradley Beal
|12
|2
|0
|1
|1
|Cam Christie
|12
|0
|2
|0
|0
|Jahmyl Telfort
|9
|3
|0
|0
|0
Três pontos: 8/34 (23.5%) / Sanders: 4/9
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Stephen Curry
|20
|4
|5
|0
|1
|Will Richard
|13
|4
|0
|3
|0
|Buddy Hield
|11
|2
|1
|1
|0
|Al Horford
|10
|0
|2
|0
|1
|Pat Spencer
|9
|5
|6
|1
|0
Três pontos: 15/46 (32.6%) / Curry: 4/8
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA