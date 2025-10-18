Luka Doncic brilha, mas Kings bate Lakers

Última rodada de pré-temporada ainda teve vitórias de Clippers, Grizzlies, Thunder, Spurs, Knicks, Raptors e 76ers

Luka Doncic Lakers Kings Fonte: Reprodução / X

Em jogo decidido nos últimos segundos, o Sacramento Kings de Dennis Schroder venceu o Los Angeles Lakers de Luka Doncic. A partida dessa sexta-feira (18) marcou os últimos amistosos das equipes antes do começo da nova temporada da liga na próxima semana. Além disso, outras sete partidas também aconteceram na rodada final de preparação.

Agora, ambas as equipes estão prontas para a estreia de 2025/26 na NBA. O Los Angeles já joga nesta terça-feira (21) em duelo com o Golden State Warriors na noite de abertura. Por outro lado, Sacramento só atua na quarta-feira (22) quando visita o Phoenix Suns no Arizona.

Escalações

O Los Angeles Lakers entrou em quadra com o que será seu quinteto titular na noite de abertura da temporada da NBA, de acordo com JJ Redick. Luka Doncic, Austin Reaves, Rui Hachimura e Deandre Ayton ganharam a companhia de Gabe Vincent. A rotação esteve quase completa para o confronto, apenas com ausências de LeBron James e Bronny James.

Por outro lado, o Sacramento Kings teve um time misto em quadra. Afinal, nomes como Domantas Sabonis, DeMar DeRozan, Malik Monk, Keegan Murray e o recém-chegado Russell Westbrook não jogaram. Então, o quinteto titular teve Dennis Schroder, Zach LaVine, Nique Clifford, Isaac Jones e Drew Eubanks.

Destaques

Do lado do Kings, Dennis Schroder liderou a pontuação com 25 pontos contra o Lakers de Luka Doncic. Acima de tudo, uma boa recuperação após um início lento nos amistosos. Só para ter uma noção, ele havia feito 15 pontos nos outros três jogos anteriores somados. Fez 11 dos 31 pontos do time no último quarto para reverter o que era uma vantagem de 11 pontos ainda no terceiro período.

Além disso, dois jovens que pedem passagem ganham destaque: Keon Ellis e Nique Clifford. O ala-armador anotou 20 pontos e seis bolas de três. Ele é, com alguma distância, um dos melhores jogadores que Sacramento tem fora da bola nos dois lados da quadra. Além disso, o calouro Clifford fez um jogo muito completo, o que incluiu sete assistências além dos 13 pontos.

A equipe, aliás, chegou a estar perdendo por sete pontos com pouco mais de quatro minutos por jogar. Mas uma sequência de 15 a 5 mudou o rumo da partida, antes que Isaac Jones convertesse o lance livre da vitória com menos de um segundo no relógio. O Kings, por fim, evita terminar a fase de amistosos sem nenhuma vitória, ganhando a primeira em quatro partidas, após superar o Lakers de Luka Doncic.

Por outro lado, Los Angeles entrou no jogo com alguma expectativa. Afinal, todos queriam ver como seria o desempenho do novo quinteto titular. Em termos ofensivos, a coisa andou, mesmo que em uma noite bem abaixo de Austin Reaves. O camisa 15 acertou apenas três de 15 arremessos, saiu zerado no perímetro e só contribuiu com oito assistências.

Por outro lado, Luka Doncic esteve quente em Lakers x Kings. O armador anotou 31 pontos e flertou com um duplo-duplo, apesar de jogar por 31 minutos. Enquanto isso, acertou seis bolas de três. O esloveno jogou no começo do último quarto, mas outra vez viu o time “derreter” no ataque após sair de quadra. A equipe, então, marcou apenas oito pontos nos últimos cinco minutos de jogo. Nada diferente do que houve contra o Dallas Mavericks, no entanto.

Gabe Vincent e Rui Hachimura também foram bem, sobretudo no perímetro. Eles somaram oito bolas triplas em dez tentativas. Porém, a grande dificuldade de Los Angeles voltou a ser defensiva. Afinal, o rival teve muito ritmo ofensivo e esteve atrás no placar muito por suas perdas na batalha de volume com turnovers e rebotes ofensivos. Mas a eficiência de Sacramento foi muito melhor. E, acima de tudo, reflexo de uma defesa abaixo do Lakers.

(1-3) Sacramento Kings 117 x 116 Los Angeles Lakers (1-5)

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK
Dennis Schroder 25 3 2 1 0
Keon Ellis 20 2 2 2 0
Zach LaVine 15 4 6 0 0
Nique Clifford 13 5 7 1 0
Dario Saric 10 6 0 0 1

Três pontos: 13/29 (44.8%) / Ellis: 6/9

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Luka Doncic 31 5 9 1 1
Rui Hachimura 18 1 1 1 0
Marcus Smart 14 3 2 4 0
Gabe Vincent 14 0 2 1 0
Deandre Ayton 12 9 2 0 1

Três pontos: 17/43 (39.5%) / Doncic: 6/11

Outros jogos

Além da vitória do Kings de Dennis Schroder sobre o Lakers de Luka Doncic, a última rodada de pré-temporada contou com mais sete partidas nessa sexta-feira (17). Então, confira os outros resultados da noite.

(1-3) Brooklyn Nets 114 x 119 Toronto Raptors (4-2)

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Michael Porter Jr. 34 10 3 0 0
Ziaire Williams 20 2 0 1 0
Egor Demin 14 5 1 0 1
Nic Claxton 13 11 5 1 1
Cam Thomas 7 1 6 1 0

Três pontos: 15/40 (37.5%) / Porter: 6/11

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Scottie Barnes 31 6 4 3 1
RJ Barrett 25 4 4 1 1
Immanuel Quickley 18 3 10 1 0
Brandon Ingram 13 4 6 3 1
Jakob Poeltl 10 10 1 2 2

Três pontos: 10/28 (35.7%) / Quickley: 5/9

(2-4) Minnesota Timberwolves 110 x 126 Philadelphia 76ers (1-3)

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK
Leonard Miller 21 5 3 2 0
Jaylen Clark 14 2 2 0 0
Joan Beringer 13 3 1 1 3
Rob Dillingham 11 2 6 1 0
Jules Bernard 11 1 0 1 0

Três pontos: 10/35 (28.6%) / Miller: 2/4

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tyrese Maxey 27 4 7 2 1
V.J Edgecombe 26 6 3 5 0
Quentin Grimes 22 2 5 3 0
Joel Embiid 14 7 8 3 0
Jabari Walker 8 4 0 0 0

Três pontos: 13/37 (35.1%) / Grimes: 4/6

(2-3) Charlotte Hornets 108 x 113 New York Knicks (4-1)

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Collin Sexton 21 2 10 1 0
Miles Bridges 20 5 0 0 0
Kon Knueppel 12 5 3 2 0
Moussa Diabate 11 5 1 3 1
Liam McNeeley 11 2 4 1 0

Três pontos: 14/41 (34.1%) / Sexton: 5/6

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Brunson 31 7 6 1 0
Mikal Bridges 16 7 4 2 2
Miles McBride 15 2 4 2 0
Jordan Clarkson 13 3 3 2 0
Landry Shamet 11 1 0 0 0

Três pontos: 18/48 (37.5%) / Brunson: 5/12

(1-4) Memphis Grizzlies 141 x 125 Miami Heat (0-6)

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaylen Wells 21 4 1 0 0
Javon Small 16 1 5 0 0
G.G Jackson 13 2 0 1 1
Jock Landale 12 6 1 0 0
Olivier Maxence-Prosper 11 6 5 2 1

Três pontos: 20/39 (51.3%) / Small: 4/5

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK
Bam Adebayo 23 8 4 2 1
Norman Powell 23 0 6 1 0
Kel’el Ware 20 14 0 1 1
Andrew Wiggins 10 3 5 0 0
Davion Mitchell 10 0 2 0 0

Três pontos: 13/33 (39.4%) / Powell: 3/6

(3-2) Denver Nuggets 91 x 94 Oklahoma City Thunder (4-2)

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Peyton Watson 15 6 4 1 1
Julian Strawther 14 3 2 1 0
Tim Hardaway Jr. 13 3 1 0 0
Jalen Pickett 12 1 4 1 1
Bruce Brown 10 5 2 0 0

Três pontos: 17/45 (37.8%) / Strawther: 4/7

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK
Ousmane Dieng 17 4 1 1 1
Shai Gilgeous-Alexander 12 4 5 1 0
Cason Wallace 10 4 2 0 0
Chet Holmgren 9 6 3 1 1
Jaylin Williams 8 7 2 0 1

Três pontos: 15/53 (28.3%) / Shai: 2/2

(2-2) Indiana Pacers 104 x 133 San Antonio Spurs (5-0)

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Aaron Nesmith 12 1 3 1 0
Bennedict Mathurin 11 4 0 0 0
Andrew Nembhard 10 2 5 1 0
Cameron Payne 10 1 2 1 0
Taelon Peter 9 5 4 1 1

Três pontos: 12/44 (27.3%) / Nesmith: 2/3

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK
Victor Wembanyama 17 12 1 1 4
Stephon Castle 16 2 9 2 0
Luke Kornet 15 6 0 0 1
Julian Champagnie 15 3 0 0 1
Devin Vassell 10 3 4 1 1

Três pontos: 14/35 (40%) / Champagnie: 5/6

(3-1) Los Angeles Clippers  106 x 103 Golden State Warriors (3-2)

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kobe Sanders 25 4 2 1 0
Yanic Konan Niederhauser 13 11 3 0 2
Bradley Beal 12 2 0 1 1
Cam Christie 12 0 2 0 0
Jahmyl Telfort 9 3 0 0 0

Três pontos: 8/34 (23.5%) / Sanders: 4/9

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Stephen Curry 20 4 5 0 1
Will Richard 13 4 0 3 0
Buddy Hield 11 2 1 1 0
Al Horford 10 0 2 0 1
Pat Spencer 9 5 6 1 0

Três pontos: 15/46 (32.6%) / Curry: 4/8

