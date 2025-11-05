Kings fecha contrato com Precious Achiuwa

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Sacramento Kings fechou contrato com o pivô Precious Achiuwa, nesta terça-feira (4). O tempo do contrato do jogador, que estava livre do mercado, é de um ano. Ele chega reforçar o garrafão do time, que enfrenta problemas no início da temporada.

Para trazer o jogador, o Sacramento Kings liberou Isaac Jones, que está no segundo ano da NBA. Assim, a escolha por Precious Achiuwa traz mais experiência à rotação.

Agora jogador do Kings, Precious Achiuwa vai para seu sexto ano de contrato na NBA. Ele foi selecionado pelo Miami Heat no Draft de 2020. Na ocasião, somou médias de 5.0 pontos e 0.5 assistência em 61 jogos disputados. Ao todo, foram apenas quatro jogos como titular

Contudo, na campanha seguinte, fechou com Toronto Raptors, onde teve seu melhor momento. Pelo time canadense, disputou três temporadas pelo Toronto Raptors, com médias de cerca de 8,9 pontos e 6,1 rebotes em 21,6 minutos por jogo, durante 153 partidas.

Além disso, o atleta foi contratado para o New York Knicks, em uma troca que envolveu OG Anunoby em dezembro de 2023. Também teve o recontrato como agente livre no verão de 2024. No Knicks, atuou como uma opção vinda do banco nas duas edições seguintes. Ele jogou 17 jogos de playoffs pelo time, porém foi titular em dois deles. Ao todo jogou 106 partidas, com médias de 7,6 pontos por jogo.

Entretanto, ele chega em uma fase difícil do Kings, que busca ir bem nesse começo de liga. Afinal, Sacramento tem uma sequência de duas vitórias e cinco derrotas, ao perder para o Denver Nuggets na segunda-feira (3). O índice defensivo, com 118,3 pontos sofridos a cada 100 posses de bola é o quarto pior da NBA.

Por outro lado, a campanha não representa o pior para o time, visto que possui desfalques. O ala-pivô Keegan Murray teve lesão no ligamento do polegar esquerdo na pré-temporada. A lesão é grave, mas está em recuperação.

Já o armador Russell Westbrook tem sido titular no lugar de Murray. O tempo de contrato do astro é mínimo de um ano. Dessa forma, o contrato com Precious Achiuwa será importante para ocupar uma vaga no banco de reservas do Kings.

