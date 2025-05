Jornalista admite erro em troca de Kyle Kuzma na NBA

O Milwaukee Bucks apostou na troca de Kyle Kuzma a mudança para brigar pelo título da NBA. O custo para conseguir o ala-pivô foi alto: abrir mão do ídolo Khris Middleton. Porém, o experiente jornalista Marc Stein, do The Stein Line, acredita daria o resultado esperado pelo time de Wisconsin.

Não foi, no entanto, o que aconteceu. O Bucks, afinal, caiu na primeira rodada dos playoffs da NBA para o Indiana Pacers. Kyle Kuzma, enquanto isso, teve médias de 5.8 pontos e 2.2 rebotes na série, além de 34.3% nos arremessos de quadra.

Então, o jornalista reconheceu que errou sobre a troca de Kuzma na NBA.

“Minha crença de que Kyle Kuzma seria o diferencial para o Bucks após a troca com o Wizards, que exigiu que Milwaukee abrisse mão do pilar do time campeão Khris Middleton, vai entrar para a história como uma das minhas previsões mais equivocadas na NBA”, disse Stein.

A decepção de Stein vai além dos números gerais de Kuzma na série pelo Bucks. Após a troca, por exemplo, ele não conseguiu ser a ‘terceira estrela’ que Milwaukee esperava. Isso porque, em 33 jogos, ele teve médias de apenas 14.5 pontos, 5.6 rebotes e 2.2 assistências, além de 33.3% nas bolas de três.

A estreia na pós-temporada, ademais, foi ainda mais decepcionante. Kuzma, afinal, não marcou sequer um ponto pelo Bucks no Jogo 1 diante do Pacers. Em 22 minutos em quadra, ele ainda zerou em rebotes, assistências, roubos e tocos, sendo que errou as cinco tentativas de arremesso.

O técnico Doc Rivers após o jogo, porém, minimizou a culpa de Kyle Kuzma. Segundo o técnico, ele teve poucas chances de produzir, apesar dos 22 minutos em quadra.

“É difícil marcar pontos quando você não toca na bola. Quero dizer, Kyle Kuzma teve dois arremessos no primeiro tempo, ambos com dois segundos no cronômetro. Então, tipo, ele sabe jogar, mas temos que envolvê-lo. E precisamos garantir que ele continue envolvido”, disse Rivers.

Apesar da versão do técnico do Bucks, Kuzma entrou para a história da NBA com a atuação ruim. Segundo o Yahoo Sports, ele foi apenas o sexto jogador a terminou um jogo de playoffs zero em todas as estatísticas com 20 minutos ou mais. Os outros foram: Mike Dunleavy Jr. (2015), Bruce Bowen (2008), Brent Barry (2005), Michael Cage (1993) e Maurice Lucas (1986).

