Jogadores e times que precisam se provar nos playoffs da NBA

Os playoffs da NBA são, com certeza, o lugar onde jogadores e times entram para a história. No entanto, isso vale para os dois lados. Enquanto nomes como Michael Jordan e Hakeem Olajuwon ficaram conhecidos por “subir o nível” na pós-temporada, outros como Karl Malone e John Stockton ganharam fama de jogarem pior quando realmente vale. Para a temporada 2024/25, há alguns atletas e franquias que precisam tomar conta da narrativa sobre si mesmo e reconquistar o respeito da torcida.

James Harden

É verdade que a época de James Harden como um dos melhores da liga já passou. No entanto, o armador ainda é parte importante do Los Angeles Clippers, com médias de 22,6 pontos e 8,7 assistências por jogo. Ainda assim, Harden nunca chegou às finais da NBA. Enquanto sempre foi um grande jogador, competindo até pelo prêmio de MVP, ele sempre esbarrava em algum problema.

Na carreira, seus números pioram durante os playoffs. Tanto em pontos e assistências quanto em aproveitamento. Até por isso, o camisa 1 começou a ser visto por fãs da NBA como “pipoqueiro”. Aos 35 anos, esta é uma das últimas chances para Harden fazer grandes atuações na pós-temporada e, enfim, conquistar um título. Caso tenha sucesso, a forma como é visto na história da liga será bem diferente.

Ja Morant

Temporada esquisita, demissão de técnico, mais multas… A campanha de 2024/25 foi uma montanha russa para Ja Morant. Por um lado, o jogador voltou da lesão que o tirou do ano passado, e pareceu 100% recuperado. No entanto, ele não conseguiu se adaptar ao novo esquema ofensivo do Memphis Grizzlies, o que resultou na demissão de Taylor Jenkins.

Morant, porém, nunca chegou nem às finais de conferência. É verdade que ele é novo (25 anos), mas, em algum momento, o armador terá que ser cobrado também pelo sucesso nos playoffs. E, com os recentes rumores de Shams Charania, da ESPN, de que pode estar de saída na próxima temporada, é a hora de Ja Morant se provar em grande nível.

Michael Porter

Ao contrário dos dois jogadores citados acima, Michael Porter já venceu um título da NBA (2023). Além disso, ele não é um All-Star e, assim, não tem as responsabilidades dos outros. No entanto, o ala ganha como uma estrela. Em 2024/25, por exemplo, recebeu US$35 milhões. A contestação da torcida é justamente isso: será que a produção de Porter vale o salário dele?

Na temporada, suas médias são de 18,3 pontos e 6,9 rebotes, com 39,5% de aproveitamento nas bolas de três. Números ótimos, é claro, mas seu aproveitamento costuma cair nos playoffs. Em 2022/23 e 23/24, foram de 14,3 pontos, com 37,3% no perímetro.

A pergunta aqui, portanto, é uma: será que ele consegue dar um passo ainda maior para ser um grande jogador de pós-temporada e justificar seu alto salário? Ou ele será sempre um bom jogador, mas nunca um ótimo? É a chance de mostrar isso antes de uma offseason que promete ser movimentada para o Denver Nuggets.

Milwaukee Bucks

Fugindo um pouco dos jogadores, um dos times mais fortes do Leste precisa se provar nos playoffs da NBA. O Milwaukee Bucks venceu em 2021, mas desde então nem chegou às finais de conferência. Trocou Jrue Holiday e Khris Middleton, desmantelando o núcleo campeão, e trouxe Damian Lillard. Mas, mesmo assim, nada funciona como a franquia espera, e o auge de Giannis Antetokounmpo, um jogador de 30 pontos de média, está sendo jogado fora.

Com Giannis e Lillard envelhecendo, sem escolhas de Draft e com contratos grandes e longos, o Bucks tem uma das últimas chances para competir. O técnico Doc Rivers não arruma o time, mas a força de suas duas estrelas é a esperança da franquia. E, para provar que 2021 não foi um ponto fora da curva de tantas decepções em pós-temporadas, Milwaukee terá que ir bem este ano.

