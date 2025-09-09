Jogador da NBA trabalha como fotógrafo na final do US Open

As férias é o momento em que, entre outras coisas, podemos colocar os nossos hobbies em ação. Por isso, um jogador da NBA estava no time de fotógrafos que trabalhava na final masculina do US Open desse ano. O ala-armador Landry Shamet foi um membro especial da equipe da Associação de Tênis dos EUA que cobriu as decisões do torneio. Uma reviravolta inesperada, pois ele nem pensava em ter uma câmera até 2020.

“Eu sempre gostei de tirar fotos. Então, um dia qualquer, um dos meus amigos me disse que deveria comprar uma câmera. Levei na brincadeira, pois quem ainda usa isso hoje em dia? A gente só precisa de um celular, certo? Pois, quatro anos mais tarde, aqui eu estou. Com os meus equipamentos, no US Open, fotografando com profissionais”, contou o agente livre do New York Knicks.

A paixão de Shamet pela fotografia só aumentou com o passar do tempo. E, ao mesmo tempo, as chances surgiram quando conheceu vários fotógrafos e especialistas. Apesar do público não saber, esse já é o segundo ano que o jogador atua como voluntário na equipe da Associação de Tênis dos EUA. Jen Pottheiser, fotógrafa titular da USTA, diz que o atleta tem futuro no ramo.

“A sua estatura ajuda demais com ângulos e posicionamentos, certamente. Mas, ainda que não tivesse essa vantagem, as suas fotos em movimento e de ação são incríveis. Landry é um estudante de fotografia aqui, pois sempre faz perguntas muito boas. E, além disso, é um ótimo companheiro de trabalho. Eu tenho certeza de que todos no Knicks sabem disso também”, elogiou a profissional.

Companheira

Desde que comprou uma câmera, Landry Shamet entrou em uma rotina pela qual se apaixonou. Não é preciso um evento especial, como o US Open, para que o jogador da NBA coloque o hobby prática. Aliás, é o total contrário. As ações e imagens simples do dia a dia, a princípio, são o que mais chamam a atenção do ala-armador. Ele sai com a câmera na mão, muitas vezes, sem planos em mente.

“Eu acho que, desde que peguei a minha primeira câmera, não passei um dia sem tirar uma foto. Sempre a uso, mesmo quando estamos fora de casa. Quando a gente sai em uma viagem e está na estrada, por exemplo, sempre a levo do meu lado. Só por levar mesmo, pois você nunca sabe o que pode aparecer”, contou o arremessador, pronto para captar locais e momentos.

Shamet não descarta uma carreira como fotógrafo depois de deixar a NBA. Mas já tem certeza de que, mesmo que não vire um profissional, a fotografia vai seguir como uma parte da sua vida. “Isso pode ser só um hobby. Posso só tirar fotos de paisagens para printar na parede da minha casa. Mas a câmera virou a minha companheira para tudo”, concluiu o jogador.

Agente livre

É seguro dizer que, por enquanto, a fotografia vai seguir só como um hobby na vida de Shamet. Ele ainda é agente livre, mas parece ter grandes chances de seguir no Knicks. Segundo Ian Begley, da rede Sports NY, o ala-armador é o favorito para ficar com uma das últimas vagas no elenco. A sua capacidade de espaçar a quadra, em particular, é muito bem avaliada na franquia.

O jogador, ao mesmo tempo, não esconde que prioriza seguir no time. Ele está em Nova Iorque desde o início da offseason e treina enquanto aguarda a renovação de contrato. Shamet disputou 50 jogos com o Knicks na temporada passada, com média de 5,7 pontos e quase 40% de aproveitamento nos arremessos de longa distância.

