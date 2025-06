Ideia de troca leva Ja Morant ao Timberwolves

Minnesota Timberwolves e Memphis Grizzlies são times do Oeste que devem apostar na offseason. Ambas com elencos jovens e talentosos, as equipes caíram em fases diferentes dos playoffs. Desse modo, podem promover mudanças para ganhar força na NBA. De olho nisso, o jornalista Eddie Bittar, do Fadeaway World, sugeriu uma troca entre Grizzlies e Timberwolves envolvendo Ja Morant.

Nos últimos dois anos, Ja Morant viveu momentos tensos com o Memphis Grizzlies. O camisa 12 saiu de candidato a ‘rosto da NBA’ para um atleta marcado por polêmicas, após suspensões, além de médias inferiores ao início de carreira. Desse modo, ele surgiu em rumores de troca nas últimas semanas, com Memphis realizando mudanças.

O Wolves, enquanto isso, busca um astro no mercado de troca para aproveitar a janela de título. Ja Morant, assim, poderia formar uma dupla de muito talento com Anthony Edwards. Mas custaria nomes relevantes do elenco de Minnesota, conforme a sugestão de Bittar. Confira:

Publicidade

Timberwolves recebe: Ja Morant e John Konchar

Grizzlies recebe: Jaden McDaniels, Naz Reid e escolhas 17 e 25 do Draft de 2025

Para Bittar, Ja Morant poderia se reencontrar em uma troca para o Timberwolves. Isso porque, segundo o jornalista, o time Daria a ele um ambiente estável para garantir a volta do armador ao seu auge.

Leia mais!

“Existem dúvidas sobre o encaixe e a maturidade de Morant no Timberwolves. No entanto, dentro de Minnesota, com o comando de Chris Finch e o comando de Edwards, este pode ser o lugar ideal para ele. O vestiário do Wolves ajudaria o armador a mudar sua fase na NBA”, disse Bittar.

Publicidade

O Timberwolves, além disso, resolveria com a troca a situação de Naz Reid. O pivô tem uma opção contratual para 2025/26, mas pode recusar de olho na chance de ser titular em algum time da NBA. Desse modo, a franquia teria uma contrapartida pelo reserva, enquanto ele poderia ganhar espaço no Grizzlies.

Por fim, perder Jaden McDaniels seria duro, mas Bittar acredita que Morant e Edwards colocariam o Timberwolves entre os melhores do Oeste.

“A dupla Ja Morant e Anthony Edwards poderia rivalizar com Shai e Jalen Williams, LeBron James e Luka Doncic ou até Jamal Murray e Nikola Jokic. É uma jogada arriscada. Porém, se realmente quer brigar pelo título nos próximos dois ou três anos, é o tipo de aposta que tem de fazer”, seguiu.

Publicidade

O fato é que Ja Morant perdeu parte do prestígio que já teve. Em um novo time, teria a chance de voltar a ser o astro que chegou a mostrar na NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA