Finais da NBA: Pacers usa rótulo de “azarão” para surpreender Thunder

As finais da NBA entre Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder começam nesta quinta-feira (5). Tido como o grande “azarão” dos playoffs até agora, o time de Indianápolis aceitou o rótulo e jogou toda a responsabilidade de título no adversário. Jogadores e o técnico Rick Carlisle falaram em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira, sobre como usar o favoritismo do rival em benefício próprio.

“Não esperamos que ninguém nos escolha como favoritos. Tem sido assim durante todos os playoffs e ao longo de toda a temporada. Nada muda para nós. Continuamos sendo nós mesmos, focados em nós. Afinal, sempre fomos nós contra todos”, disse Pascal Siakam.

As casas de apostas, aliás, também indicam o Oklahoma City Thunder como favorito nas finais da NBA contra o Pacers. A cotação para o campeão do Oeste levar o título tem variado entre 1.14 e 1.18. Números, portanto, que costumam apontar uma equipe muito à frente da outra.

No entanto, esse é um cenário que o Indiana Pacers parece gostar. Isso porque, nas principais séries de playoffs até agora, iniciou como “azarão”. Como resultado, eliminou Cleveland Cavaliers e bateu o New York Knicks nas finais do Leste.

Por outro lado, o adversário agora é o com melhores números de 2024/25. Depois de liderar a fase regular da NBA com 68 vitórias, o Thunder venceu a Conferência Oeste somando 12 vitórias e apenas quatro derrotas. Além disso, seu principal astro, Shai Gilgeous-Alexander, foi eleito o MVP.

“Oklahoma se mostrou ótimo nos dois lados da quadra. Enquanto isso, tem o MVP. Há muitas coisas que poderia dizer sobre por que é um time tão bom no que faz. Mas todo mundo quer enfrentar o melhor time. Este é o maior desafio. O Thunder tem sido o melhor time da NBA o ano todo. É bem treinado e faz tudo muito bem. Não há atalhos para vencê-lo. Sabemos que as probabilidades estão contra nós. Mas estamos ansiosos pelo desafio”, disse Tyrese Haliburton.

Vale lembrar que, enquanto o Thunder começou bem a temporada, indo à final da Copa NBA, o Pacers teve dificuldades. Isso porque somou dez vitórias nos primeiros 25 jogos e sofreu com lesões. Àquela altura, havia um sentimento de frustração no elenco que acabara de ser finalista do Leste em 2023/24.

O pivô Myles Turner, então, avaliou a trajetória do time até a decisão. Para ele, as dificuldades do começo tornaram o time ainda mais “cascudo”. Mas, a mudança de chave veio em 2025. Após o ano novo, Indiana se tornou o time com melhor aproveitamento da liga. Aliás, ao lado do Thunder. Assim, de acordo com a ESPN, é a primeira vez desde 2015 que as finais da NBA serão disputadas pelos dois times com melhores números desde o dia 1 de janeiro.

“Estamos cientes do que se espera aqui. Temos muito trabalho pela frente. Muitos dos nossos jogadores já passaram por muitas situações em que foram ‘azarões” no passado. Tudo vai depender da nossa capacidade de jogar no melhor nível possível. Precisamos cuidar da bola, porque esses caras não cometem turnovers“, concluiu o técnico do Pacers, Rick Carlisle.

