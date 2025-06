Finais da NBA 2025 – Jogo 1

Acompanhe com a gente o jogo 1 das finais da NBA 2025, nesta quinta-feira, 5 de junho. A ESPN 2 a Band exibem o duelo inaugural entre Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder.

Diante de sua torcida, o time de melhor campanha da fase regular inicia a busca pelo segundo título da história da franquia. O primeiro foi em 1979, quando o time era o Seattle SuperSonics. O Thunder conta com o MVP da temporada, Shai Gilgeous-Alexander, e a melhor defesa da liga, para chegar ao topo da liga.

O Pacers, por sua vez, vai atrás de uma conquista inédita na NBA. Depois de 25 anos, o time de Indiana volta às finais da liga disposto a fazer história. Sob a liderança de Tyrese Haliburton, a equipe de Indianápolis eliminou Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers e New York Knicks. Assim como o Thunder, o Pacers venceu 12 dos 16 jogos que disputou nos playoffs deste ano.

Por fim, a partida poderá ser acompanhada pelo League Pass.

Indiana Pacers x Oklahoma City Thunder – 21h30 (ESPN 2 / Band / League Pass)

