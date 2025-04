Filho de ex-jogador da NBA está em coma após acidente de carro

O filho do ex-jogador da NBA, Gilbert Arenas, está em coma após acidente de carro. Alijah Arenas sofreu uma grave colisão com uma árbote na madrugada de quinta-feira (24), na região de Los Angeles. Ele é um dos nomes mais cotados para a primeira rodada do Draft 2025.

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o carro do filho do ex-NBA pegou fogo após colidir com uma árvore. Ele estava próximo a Reseda, no Vale de San Fernando, e precisou ser internado em estado grave em um hospital de Los Angeles.

“O Departamento de Polícia disse que os policiais responderam a uma colisão de um único veículo. O carro era um Tesla Cybertruck que bateu com uma árvore e houve incêndio. O motorista de 18 anos estava fora do veículo no momento e foi transportado para o hospital em estado grave”, disse Charania.

Uma das testemunhas da colisão, Bryant Sandoval deu detalhes da cena à ABC7. Segundo ele, o carro estava em chamas pouco antes das 5h da manhã. Assim, ele e outros vizinhos tentaram conter o incêndio, mas não conseguiram. Desse modo, tiraram o jogador do carro após o acidente.

“Ouvi alguns barulhos vindos de dentro do carro. Então, sabíamos que havia alguém lá dentro. Tentamos apagar o fogo, não adiantou. Tentamos quebrar a janela traseira do lado do motorista, não conseguimos. Assim, vi que a janela do lado do motorista estava um pouco aberta. Então, o puxei para baixo e ele estendeu a mão. Nós a agarramos, puxamos ele para fora, e logo depois os bombeiros chegaram”, relatou.

Horas depois, a Polícia de Los Angeles disse que o Arenas estava em condição estável. Além disso, o filho do ex-NBA “não sofreu fraturas”.

Vítima do acidente, Alijah é filho do ex-jogador da NBA Gilbert Arenas. Uma das estrelas da USC, aliás, o jovem de 18 anos é o 13º nome mais bem classificado na classe de 2025 do Draft. Desse modo, era um dos nomes mais cotados para as primeiras posições da classe.

O técnico do time de basquete da USC publicou uma mensagem pedindo orações ao filho do ex-NBA.

“Nossos pensamentos e orações estão com Alijah e sua família após o acidente de quinta-feira. Então, por favor, mantenham ele, seus companheiros de equipe e amigos, e toda a família Arenas em suas orações”, pediu Eric Musselman.

Por fim, mãe do jogador, Laura Govan, também publicou nas redes sociais um pedido após o acidente. “Eu preciso de todas as suas malditas orações”, escreveu ela no Instagram.

