Executivo da NBA prevê várias trocas de jogadores no Mavericks

Por conta do péssimo início de temporada, o Dallas Mavericks deverá fazer várias trocas de jogadores até a trade deadline da NBA. Pelo menos é o que espera um executivo rival, que conversou com o Dallas Hoops Journal. Segundo esse dirigente, quatro veteranos deverão deixar o Mavs até o dia 5 de fevereiro (prazo final de trocas).

Continua após a publicidade

“A crença dentro da diretoria do Mavericks, agora liderada por Michael Finley e Matt Riccardi, é que o melhor caminho a seguir é negociar vários veteranos. E, a partir daí, construir o time em torno do novato Cooper Flagg. Acho que veremos as trocas de Anthony Davis, Klay Thompson, D’Angelo Russell e Daniel Gafford”, afirmou o executivo da NBA, que pediu anonimato.

Dos quatro jogadores do Mavericks citados, três deles poderão ser envolvidos em trocas de imediato na NBA: Davis, Thompson e Gafford. Russell, por sua vez, pode ser negociado apenas a partir de 15 dezembro. Afinal, o armador assinou com o time de Dallas na última offseason.

Continua após a publicidade

Nesta semana, o repórter Tim MacMahon, da ESPN, trouxe a notícia de que o Mavs vai explorar o mercado por Anthony Davis. O astro de 32 anos chegou a Dallas na troca de Luka Doncic, em fevereiro deste ano, mas não se firmou na equipe. O motivo é a indisponibilidade do ala-pivô, que disputou apenas cinco partidas em 2025/26. Na última campanha, o jogador entrou em quadra apenas nove vezes. Assim, ele já desfalcou a equipe em 65% dos jogos (14 aparições em 40 possíveis).

Leia mais!

De acordo com MacMahon, a demissão recente do GM Nico Harrison mudou o planejamento do Mavericks. Antes, a ideia era ter um time forte para brigar pelo título no curto prazo. Mas agora, o foco é construir um elenco ao redor de Cooper Flagg. Portanto, o novato passou a ser a peça central da equipe.

Continua após a publicidade

Essa mudança de rota, portanto, indica que o Mavs se arrependeu da troca de Doncic. Afinal, já quer abrir mão da principal peça na negociação. Davis chegou para ser a âncora defensiva, mas sua ausência impede a evolução do time. Além disso, o seu maior “aliado” (Harrison) não está mais na franquia.

Além de Davis, o Mavericks sofre com a ausência de outro astro. Fora das quadras há oito meses em razão de uma grave lesão no joelho, Kyrie Irving ainda não tem prazo para voltar a jogar. Sem os astros, o time de Dallas é apenas o antepenúltimo do Oeste. São apenas quatro vitórias em 16 jogos.

Continua após a publicidade

Por fim, a ideia de fazer várias trocas até a trade deadline da NBA sinaliza também que o Mavericks está de olho no próximo Draft. O recrutamento, aliás, vai contar com três promessas de elite: o armador Darryn Peterson, o ala AJ Dybantsa e o ala-pivô Cam Boozer. Dessa forma, a equipe quer acumular picks e snfraquecer o elenco de olho em uma escolha alta em 2026. Vale dizer que, até 2030, Dallas só terá a própria escolha de primeira rodada no ano que vem.

Mavs virou piada na NBA?

Para Kendrick Perkins, analista da ESPN, o Mavericks virou uma piada na NBA desde a troca de Doncic. E, nove meses depois, veio a demissão de Harrison, que arquitetou a negociação polêmica com o Los Angeles Lakers. Ou seja, em pouco tempo, a franquia ficou sem o seu grande astro e o GM. Segundo o ex-pivô, o Mavs está sem rumo.

Continua após a publicidade

“Essa franquia virou uma piada. Piada. É a franquia mais embaraçosa dos esportes no momento. Disfuncional e, mais do que isso, triste por tudo o que vimos acontecer. Todo mundo costumava encarar o Mavs como um bom destino há alguns anos. Mas, agora, todos só pensam em sair correndo de lá. Triste”.

“Dallas ligou para Rob Pelinka (GM do Lakers) e trocou um Rolls Royce novinho por dois Volvos usados. Foi um erro, pois não se negocia um astro mundial como Luka. Certo, então você demite o Nico. Mas, agora, também quer se livrar do Anthony Davis? Eles precisam repensar o que ocorre lá porque é uma falta de liderança gritante”, disparou Perkins.

Continua após a publicidade

Contratos dos jogadores do Mavericks que deverão ser envolvidos em trocas na NBA

Anthony Davis (32 anos): US$175 milhões até 2028

Klay Thompson (35 anos): US$34,1 milhões até 2027

Daniel Gafford (27 anos): US$68,8 milhões até 2029

D’Angelo Russell (29 anos): US$5,7 milhões nesta temporada e uma player option de US$5,9 milhões em 2026

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Continua após a publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA