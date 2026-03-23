ESPN coloca Bucks como time de piores movimentos na NBA

ESPN classificou dez piores movimentos da temporada

ESPN Bucks time NBA Fonte: Reprodução / X

ESPN apontou o Milwaukee Bucks como time que fez os piores movimentos na temporada da NBA. Com 2025/26 em reta final, a emissora analisou as trocas, assinaturas e dispensas feitas ao longo da campanha entre todas as 30 franquias. A equipe de Wisconsin, desse modo, ficou no topo do ranking.

Na lista, a ESPN considerou o impacto direto de cada decisão na temporada dos times. Em alguns casos, os movimentos tiveram resultados inesperados e forçaram quedas significativas nas campanhas em relação a 2024/25. É o caso do próprio Bucks, que saiu de um time de playoffs para o 11º colocado do Leste.

Há alguns outros times da lista que não sofreram quedas do tipo na NBA. Ainda assim, assinaram ou trocaram por jogadores que não tiveram o rendimento esperado e não têm perspectivas de melhora.

Times com piores movimentos na NBA em 2025/26, segundo a ESPN

10. Cleveland Cavaliers troca Isaac Okoro por Lonzo Ball na offseason

9. Orlando Magic assina com Tyus Jones por US$ 7 milhões

8. New York Knicks contrata Guerschon Yabusele por US$ 5.5 milhões

7. Houston Rockets assina com Dorian Finney-Smith por quatro anos e US$ 53 milhões

6. Sacramento Kings assina com Dennis Schroder e troca Jonas Valanciunas por Dario Saric

5. Toronto Raptors renova com Jakob Poeltl por US$ 84.1 milhões em três anos

4. New Orleans Pelicans assina com Kevon Looney e troca por Jordan Poole. 

3. Los Angeles Clippers troca Norman Powell por Bradley Beal e Chris Paul

Na offseason passada, o Clippers optou por trocar Norman Powell após a melhor temporada do armador na NBA. No lugar do jogador, a equipe recebeu os veteranos Bradley Beal e Chris Paul. Porém, nos dois primeiros meses de 2025/26, tudo desandou. Beal precisou passar por cirurgia e Paul foi afastado após polêmicas com o elenco.

O movimento ruim pesou no início de temporada do Clippers na NBA. Desse modo, a equipe optou por uma pequena reformulação, trocando James Harden e Ivica Zubac na trade deadline. Atualmente, Los Angeles ocupa a oitava posição do Oeste e corre risco de não classificar para os playoffs.

2. New Orleans Pelicans troca escolha de 2026 por Derik Queen

Ainda no Draft de 2025, o Pelicans tomou uma decisão inesperada. A equipe trocou uma escolha de 2026 com o Indiana Pacers para subir para a 13ª posição e conseguir Derik Queen. Segundo a ESPN, o pivô não foi uma seleção ruim, mas perder uma pick do melhor Draft dos últimos anos pode pesar contra New Orleans.

Isso porque o Pelicans ocupa a 11ª posição do Oeste. Então, é provável que a escolha fique entre as dez primeiras do Draft, que conta nomes como AJ Dybantsa, Cam Boozer, Darryn Peterson e Caleb Wilson. Desta forma, o time abriu mão da chance de ter uma das melhores promessas dos últimos anos por Queen, que ainda apresenta altos e baixos.

1. Milwaukee Bucks dispensa Damian Lillard e assina com Myles Turner

Para segurar Giannis Antetokounmpo, o Bucks teve uma offseason movimentada em 2025. Primeiro, a equipe dispensou Damian Lillard, que sofreu uma lesão que o tiraria de toda a temporada 2025/26. Depois, com o espaço deixado pelo armador no teto salarial, a equipe assinou com Myles Turner, que foi uma indicação do grego.

O movimento inflou a folha salarial do Bucks, uma vez que o resto do contrato de Lillard precisou ser diluído. Além disso, Turner não conseguiu comprovar o investimento, com médias de 12 pontos e 5.3 rebotes. Então, para a ESPN, as decisões do Bucks devem impactar no futuro a longo prazo do time e podem até forçar a saída de Giannis na NBA.

