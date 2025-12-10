Em busca de pivô, Pacers avalia troca por Daniel Gafford

Não é segredo para ninguém que o Indiana Pacers busca uma troca por um pivô, e um dos alvos no mercado seria Daniel Gafford. De acordo com Jake Fischer, do portal Substack, o atleta do Dallas Mavericks interessa ao time de Indiana. Atual vice-campeão da NBA, o Pacers é uma decepção em 2025/26, já que ocupa a vice-lanterna do Leste.

Com a saída de Myles Turner para o Milwaukee Bucks, na última offseason, o Pacers ficou sem um pivô confiável. O time iniciou a campanha com Isaiah Jackson, mas logo ele perdeu espaço. Nos últimos jogos, Jay Huff virou titular. Desse modo, Indiana corre atrás de mais qualidade na posição. Gafford, aliás, teria um bom encaixe com Tyrese Haliburton, que só volta a jogar na próxima temporada.

“Espera-se que o Pacers busque reforços no mercado de trocas durante a temporada. O time quer jogadores de garrafão. Assim, um dos alvos de interesse seria o pivô do Mavs. Daniel Gafford é visto como uma potencial ameaça no pick-and-roll ao lado de Haliburton, que se recupera de uma ruptura no tendão de Aquiles”, contou Fischer.

Nesta semana, o repórter Shams Charania, da ESPN, revelou que o Mavericks vai tentar a troca de Daniel Gafford, o que agrada ao Pacers. O pivô de 27 anos é titular em Dallas, mas não está nos planos para o futuro. Além dele, a equipe texana busca negociar Anthony Davis, Klay Thompson e D’Angelo Russell. O prazo final de trocas (trade deadline) na NBA será em 5 de fevereiro. Ou seja, daqui a menos de dois meses.

Gafford chegou ao Mavericks em 2024, após uma troca com o Washington Wizards. Ele foi titular em 21 dos 29 jogos com o time texano naquela campanha. Então, na seguinte, o pivô teve algumas lesões e atuou em 57 partidas.

Já na campanha atual, Gafford disputou 15 jogos. Suas médias são de 8,9 pontos, 6,4 rebotes e 1,4 toco. Vale dizer que, na última offseason, o pivô fechou uma extensão prévia com o Mavs. Pelo acordo, que vai começar a vigorar no ano que vem, Gafford vai receber US$54,4 milhões até 2029. Mas, na atual temporada, o atleta tem direito a US$14,4 milhões em salários pelo antigo contrato.

Além de Daniel Gafford, o Pacers tem interesse em uma troca por Walker Kessler. No entanto, o pivô do Utah Jazz está fora do resto da temporada. O motivo é uma grave lesão no ombro esquerdo. Por isso, Kessler seria um reforço para 2026/27.

Por conta de vários desfalques, o Pacers começou mal a campanha. Haliburton é carta fora do baralho para 2025/26. Além disso, Aaron Nesmith jogou 11 partidas antes de lesionar o joelho esquerdo (deve retornar ainda este mês). Já no início da campanha, Indiana não contou com Andrew Nembhard e TJ McConnell. E, para piorar, o time perdeu Obi Toppin por pelo menos até fevereiro (fratura no pé direito).

Portanto, o Pacers corre atrás do prejuízo. Assim, a expectativa é que o time seja ativo no mercado. Além de um pivô, a equipe mira Jonathan Kuminga, que está sem espaço no Golden State Warriors. De acordo com Brett Siegel, do portal Clutch Points, Bennedict Mathurin e Jarace Walker podem ser envolvidos nessa troca.

