NBA: Três times despontam em troca por Anthony Davis

De acordo com Shams Charania, insider de NBA da ESPN, três times despontam em uma eventual troca por Anthony Davis. Segundo o jornalista, Atlanta Hawks, Detroit Pistons e Toronto Raptors são os principais pretendentes pelo astro do Dallas Mavericks. Ou seja, três equipes com campanhas positivas no Leste. O ala-pivô de 32 anos é um dos principais alvos até a trade deadline (5 de fevereiro).
Charania revelou ainda que, além de Anthony Davis, outros três jogadores deverão deixar o Mavericks em breve. Até o momento, o time de Dallas é uma decepção na temporada. Afinal, ocupa o 11º lugar do Oeste, com apenas nove vitórias em 25 jogos. Ou seja, está fora até da zona de play-in.
“Fontes afirmaram que o Mavs vai explorar o mercado de troca para quatro atletas: Davis, Daniel Gafford, Klay Thompson e D’Angelo Russell. O agente de Davis, Rich Paul, já se reuniu com os dirigentes do Mavs, Michael Finley e Matt Riccardi. Ele solicitou esclarecimentos sobre o que a franquia deseja fazer. Ou seja, estender o contrato de Davis na próxima offseason ou trocá-lo na trade deadline”.
“Finley e Riccardi, por sua vez, afirmaram que a franquia quer manter as opções em aberto. Assim, eles vão observar o desempenho da equipe nas próximas semanas de NBA. Portanto, nenhuma opção foi descartada”, disse Charania.
Anthony Davis chegou ao Mavs há dez meses, na troca que levou Luka Doncic para o Los Angeles Lakers e agitou a NBA. Mas a demissão recente do então GM, Nico Harrison, mudou o plano da franquia. Antes, a ideia era ter uma equipe forte para brigar pelo título no curto prazo. Agora, o foco de Dallas é construir um elenco ao redor de Cooper Flagg. Portanto, o novato passou a ser o grande pilar do time.
Principal moeda de troca do Mavs, Davis disputou dez partidas em 2025/26. Na última campanha, o jogador entrou em quadra apenas nove vezes. Assim, ele já desfalcou a equipe em 67% dos jogos (19 aparições em 58 possíveis).
Essa mudança de rota indica que a franquia de Dallas se arrependeu da troca de Doncic. Afinal, vai abrir mão da principal peça na negociação em tão pouco tempo. Davis chegou para ser a âncora defensiva, mas suas frequentes lesões impedem a evolução do time. O astro, aliás, tem um contrato de US$175 milhões válido até 2028.
Quanto aos times da NBA interessados em uma troca por Anthony Davis, o Pistons é o líder do Leste. Sob a liderança de Cade Cunningham, o time venceu 19 dos 24 jogos que disputou. O veterano chegaria ao time para fazer dupla com Jalen Duren, que vive sua melhor fase na NBA. Com esse trio, a equipe de Detroit se tornaria favorita ao título da conferência.
Já Raptors (quarto) e Hawks (nono) estão abaixo do Pistons, mas enxergam uma “janela” aberta no Leste. Ambos têm campanhas positivas e um núcleo jovem talentoso. Desse modo, a adição de um campeão da NBA elevaria o nível desses times.
