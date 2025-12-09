Pacers mira troca por pivô do Utah Jazz

O Indiana Pacers pode tentar a troca por um pivô do Utah Jazz. De acordo com a página KSL Sports, especialista na cobertura do time de Salt Lake City, a equipe do Leste mira Walker Kessler no mercado da NBA. Vale lembrar que o jogador está fora da temporada após sofrer uma ruptura labral.

O Indiana Pacers busca a troca por um pivô desde a saída de Myles Turner. O veterano deixou o time na última offseason da NBA para se juntar ao Milwaukee Bucks. Desde então, a equipe tem intercalado entre Jay Huff, Isaiah Jackson e Tony Bradley na posição central do garrafão.

Acontece que nenhum dos três têm cumprido o papel de Turner. Huff e Jackson, por exemplo, intercalam como titular, mas não têm média nem de 20 minutos em quadra por jogo. Além disso, nenhum dos três têm mais de dez pontos ou seis rebotes por partida, tornando o garrafão um ponto frágil do Pacers na temporada.

A troca pelo pivô do Utah Jazz, desse modo, já era um objetivo do Pacers desde a offseason. No entanto, os times não avançaram nas negociações e Walker Kessler seguiu em Salt Lake City para o início de 2025/26.

Kessler, aliás, deve perder toda a temporada da NBA pelo Utah Jazz. De acordo com Shams Charania, da ESPN, ele passou por uma cirurgia no ombro esquerdo após sofrer uma ruptura labral. Desta forma, ficará afastado por um longo período.

Com a lesão, é pouco provável que o Jazz mantenha o pivô para a próxima temporada da NBA. Na última offseason, Kessler e a franquia não chegaram a um acordo quanto a uma extensão prévia de contrato. Assim, o jogador vai testar o mercado em 2026. Nesta campanha, Kessler vai receber US$4,9 milhões em salários.

Para o Jazz, portanto, uma troca com o Pacers faria sentido. Com ele ausente por lesão e em reta final de contrato, seria uma forma do time de Utah não perdê-lo de graça para agência livre. Então, ter um interessado no pivô pode ajudar a equipe a receber outros contratos ou ativos na NBA.

Por fim, em quatro temporadas na NBA, Walker Kessler tem médias 9.5 pontos, 9.3 rebotes, 1.2 assistências e 2.4 toco.

