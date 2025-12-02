Doncic e Reaves lideram Lakers com ou sem LeBron James

Os armadores Luka Doncic e Austin Reaves atualmente lideram o Los Angeles Lakers com ou mesmo sem a presença de LeBron James. É o que ambos atletas têm mostrado e é o que reporta o Yahoo Sports com história do jornal Los Angeles Times após mais uma vitória da equipe mesmo sem o seu camisa 23.

As atuações de Doncic e Reaves têm chamado a atenção de toda a NBA, em especial por fatores que são ligados. Doncic está em seu primeiro início de campanha completa pelo Lakers desde a troca ainda em fevereiro deste ano quando ele veio do Dallas Mavericks. Já Reaves é um jogador que sequer foi escolhido no Draft, mas que tem mostrado grande evolução ano após ano. Assim, nesta campanha, ele galgou posições dentro do time e tem sido a segunda opção do ataque.

Isto se deve ao fato de LeBron James ainda estar em recuperação de incômodos no nervo ciático e desfalcar a equipe em certas oportunidades. Após perder os primeiros 14 jogos da campanha e tendo retorno somente na semana passada, James mais uma vez não atuou na vitória por 133 a 121 sobre o New Orleans Pelicans na Crypto.com Arena nesse domingo (30/11), por decisão do técnico JJ Redick em poupá-lo de jogos em noites seguidas.

Porém, nenhum problema. Mais uma vez Doncic e Reaves lideraram o Lakers mesmo na ausência de LeBron para chegar à mais uma vitória. Luka Doncic marcou 34 pontos, enquanto Reaves adicionou outros 33. Perguntado sobre a química da dupla de armadores, Doncic respondeu: “Não sei o que torna isto especial. Mas acho que somos apenas bons jogadores de basquete”, concluiu.

De fato, Austin Reaves quem mais tem chamado a atenção da torcida até o momento. Por enquanto ele anota 28,2 pontos de média por jogo e é forte candidato a um lugar no All Star Game e também para o prêmio de jogador que mais evoluiu de uma campanha para a outra.

O técnico JJ Redick também falou sobre a dupla e sobre possíveis prêmios.

“Eu quero que todos os meus jogadores ganhem qualquer prêmio que eles merecerem. Isso é ótimo para todos eles. Entretanto, dentro do rol de coisas com as quais preciso me preocupar como jogador e treinador, isto está lá embaixo na lista”, concluiu.

Luka Doncic atualmente é o cestinha da temporada da NBA com médias de 35,1 pontos por jogo. De mesmo modo, o time também vai muito bem, já que o Lakers atualmente ocupa a segunda colocação da Conferência Oeste da NBA com 15 vitórias e apenas quatro derrotas.

Volta de LeBron James

Após ficar de fora contra o Pelicans, LeBron James voltou à quadra contra o Phoenix Suns. No entanto, James teve muitos problemas e passou longe de seu grande nível. Com uma grande vantagem para o Suns, o quatro vezes campeão da NBA só ficou no jogo para manter a sequência de dez pontos.

Afinal, ele tinha apenas quatro até o intervalo. James fez o seu décimo ponto e saiu de quadra pouco depois. Agora, ele soma 1297 jogos com a marca, a maior da liga. A última vez que não atingiu tal número foi em 2007.

O Lakers perdeu por 125 a 108, mas segue com o segundo lugar no Oeste. Agora, com 15 vitórias em 20 jogos.

