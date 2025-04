Defesas ganham campeonatos, mas você não troca Luka Doncic

Justificar um erro com uma frase batida. Verdadeira, mas que todo mundo sabe. Nico Harrison, GM do Dallas Mavericks, paga caro por conta da troca de Luka Doncic, por mais que defesas ganhem campeonatos. A eliminação do Mavs para o Memphis Grizzlies é um “prêmio” ao seu trabalho ruim na trade deadline. Aliás, péssimo.

O cara que troca Doncic pode querer dar qualquer desculpa, mas nunca estará certo. E nem tem como, pois estamos falando de um talento geracional. Mas ainda tem o fato de Anthony Davis, por mais que seja um dos melhores jogadores da NBA, sempre ter lesões. Foi assim em sua estreia após o negócio com o Los Angeles Lakers e isso se repetiu contra o Grizzlies, quando teve duas contusões diferentes e ficou vários minutos do último quarto no banco. Ele nem conseguia andar direito.

Sim, Davis é um jogador espetacular, mas tem prazo de validade. Fez 40 pontos contra Memphis, mas não teve condições de ajudar seu time nos minutos decisivos. E quando o torcedor lembra que Luka está “voando” no Lakers depois da troca, a conta nunca fecha.

Nico Harrison, que ainda mandou Quentin Grimes em troca por um Caleb Martin que pouco jogou, quer cravar que com Doncic o time não seria campeão. Ora, bolas. Ele esqueceu que o esloveno estava em Dallas nas finais da NBA há menos de um ano? Era só continuar cercando o astro de talento. Mas, não. Ele preferiu mandar o esloveno para o Lakers.

Mas não é como se Rob Pelinka, GM do Lakers, tivesse feito a proposta de troca por Doncic. Isso veio de Harrison. A gente chama de “manta” quando tem uma negociação assim. No caso, é uma “automanta”.

E nem dá para culpar só o dono, pois foi Harrison quem convenceu seu chefe de que era o momento de abrir mão do armador. E deu certo, né? Porque a nova direção “abraçou” a ideia e deu razão ao seu GM. Então, usou o mantra “defesas vencem campeonatos” para justificar a troca de Luka Doncic.

Uma palhaçada.

Agora, o Mavs vai para o Draft e a agência livre pensando em um substituto para Luka Doncic? Ou vai trocar a escolha para buscar alguém que se machuca? Porque Kyrie Irving não volta antes de janeiro. Jogou o play-in com Naji Marshall improvisado na posição, pois Spencer Dinwiddie não tem como.

Luka Doncic não pediu troca, comprou uma mansão semanas antes de sair de Dallas e o Mavericks não vai deixar a cidade. Não foi algo para o pessoal ficar procurando motivos. Afinal, só existe um: Nico Harrison é um idiota.

