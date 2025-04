D’Angelo Russell: “Nikola Jokic deveria ganhar quinto MVP neste ano”

Em participação no podcast The Backyard, D’Angelo Russell rasgou elogios a Nikola Jokic. Para o armador do Brooklyn Nets, o astro deveria vencer seu quinto MVP da carreira. No entanto, o pivô do Denver Nuggets está concorrendo ao quarto prêmio. Ele é um dos finalistas para melhor jogador da atual temporada da NBA.

“Vou dizer uma coisa: Nikola Jokic vai ganhar o prêmio de MVP”, disse D’Angelo Russell. Ele já deveria estar no seu quinto prêmio. E é isso que eu acredito. É essa a minha posição. Não podemos continuar ignorando esse cara. Ele é realmente inacreditável. Não vou tirar os méritos de Shai, mas não podemos ‘só olhar’ o que Jokic faz”.

Jokic tem faz mais uma grande temporada na carreira. Isso porque o craque teve 29,6 pontos, 12,7 rebotes e 10,2 assistências por jogo. Portanto, com triplo-duplo de médias. Enquanto isso, seu principal concorrente ao MVP é o armador do Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, que também faz ótima campanha com o melhor time da NBA.

O astro do Thunder acumula médias de 32,7 pontos, 6,4 assistências e cinco rebotes. Assim, liderou a equipe em uma das temporadas regulares de maior sucesso na história da franquia.

Vale lembrar que na última atualização da NBA na corrida ao MVP, Gilgeous-Alexander terminou como favorito. A cada semana, ele e Jokic mostraram um nível elevado em relação aos concorrentes. Mas, pela quarta semana seguida, o armador canadense liderou o ranking

Por fim, o outro concorrente ao prêmio é Giannis Antetokounmpo. O astro do Milwaukee Bucks corre por fora. Assim como Jokic, ele já foi eleito o melhor jogador da NBA. Então, apenas Gilgeous-Alexander seria um vencedor inédito do prêmio. Essa narrativa, aliás, é vista como um dos pontos de desequilíbrio para a eleição final.

Enquanto aguardam a definição, Thunder e Nuggets disputam os playoffs. O time de Oklahoma lidera a série contra o Memphis Grizzlies por 2 a 0. Denver, por sua vez, faz disputa acirrada contra o Los Angeles Clippers. Em dois jogos, uma vitória para cada lado.

Nos playoffs, Jokic soma 27.5 pontos, dez rebotes e 11 assistências de média nos dois primeiros duelos. O armador do Thunder, por outro lado, tem números mais discretos, apesar de liderar o time. Então, tem 21 pontos, 5.5 rebotes e cinco assistências por noite.

