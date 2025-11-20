Com triplo-duplo de Nikola Jokic, Nuggets bate Pelicans

Nikola Jokic fez seu terceiro triplo-duplo seguido e o nono em 2025/26 para liderar a vitória do Denver Nuggets sobre o New Orleans Pelicans por 125 a 118. A equipe do Colorado se recuperou da derrota sofrida para o Chicago Bulls, também contando com o melhor jogo da carreira do ala Peyton Watson. Por outro lado, mesmo com o retorno de Zion Williamson, a equipe de New Orleans aumentou sua sequência de derrotas e teve a sétima consecutiva nesta quarta-feira (19).

Nikola Jokic segue imparável e acumulas médias de 29.1 pontos, 13.2 rebotes e 11.1 assistências neste começo de ano. Hoje, fez algo que já aconteceu outras vezes em 2025/26: um triplo-duplo antes do último quarto. São 173 na carreira e 194 contando também os playoffs. Hoje, mais um entrou para a coleção.

Apesar do tropeço contra Chicago, o Nuggets segue em grande momento. Afinal, são 11 vitórias em 14 jogos na atual campanha. Com o triunfo, a equipe voltou a se isolar na segunda posição do Oeste, estando a frente de Houston Rockets e Los Angeles Lakers. Aliás, o próximo compromisso é justamente um confronto direto com o rival texano, fora de casa, na sexta-feira (21).

Enquanto isso, New Orleans segue seu momento muito complicado. Sem sua escolha de Draft para o próximo recrutamento, a equipe segue na lanterna do Oeste com apenas duas vitórias em 15 jogos. Apesar disso, a atuação de hoje foi a melhor sob o comando do técnico James Borrego, que ainda não venceu depois assumir a equipe com a demissão de Willie Green. O próximo jogo do Pelicans também é na sexta-feira, contra o Dallas Mavericks.

Escalações

Apesar da grande notícia da volta de Zion Williamson, New Orleans ainda tinha problemas para enfrentar Denver na rodada da NBA. Afinal, Jordan Poole e Dejounte Murray seguem ausentes, além de Karlo Matkovic. Assim, Borrego escalou o Pelicans para o duelo com o Nuggets de Nikola Jokic com: Jeremiah Fears, Herb Jones, Trey Murphy III, Zion Williamson e Derik Queen.

Do mesmo modo, Denver também teve algumas baixas. Nomes como por exemplo, Aaron Gordon e Christian Braun não atuaram. O ala-armador, aliás, será problema por algumas semanas. Além disso, Julian Strawther também não atuou. Assim, David Adelman escalou o seguinte quinteto titular: Jamal Murray, Cam Johnson, Peyton Watson, Zeke Nnaji e Nikola Jokic para Nuggets x Pelicans.

Destaques

A volta de Zion Williamson impulsionou os primeiros minutos de New Orleans contra Denver. Com seis pontos rápidos, incluindo uma bela enterrada em corte para a cesta, o ala-pivô começou bem. Vale lembrar que ele ficou de fora por oito partidas com uma lesão na coxa. A equipe cometeu poucos turnovers e conseguia chegar ao garrafão com facilidade, abrindo uma vantagem de 13 pontos ainda no meio do primeiro período.

Mas Nikola Jokic não permitiu que o começo disperso do Nuggets, sobretudo defensivamente, gerasse um grande prejuízo no duelo com o Pelicans. O sérvio passou os 12 minutos do primeiro quarto em quadra e comandou uma rápida reação com os reservas. A equipe do Colorado terminou o primeiro quarto apenas quatro pontos atrás no placar e já no começo do segundo período, liderava.

O segundo período se manteve sob o controle do time visitante, que viu o show de Peyton Watson, o herói improvável da noite, começar. O ala marcou 12 pontos só no segundo período, acertando todos os cinco arremessos que tentou e duas bolas de três. Em suma, foi para o intervalo com 17 pontos e aproveitando muito bem a chance no time titular.

Além de como passou a não se encontrar na defesa contra o Nuggets de Nikola Jokic, o Pelicans passou a noite com problemas no perímetro ofensivo. A equipe até viveu seus melhores momentos nesse sentido durante o segundo e terceiro quarto. Ainda assim, os números foram de cinco acertos em 21 tentativas. Foi ainda pior no primeiro e último quarto, onde somaram dois acertos em 13 arremessos.

Tudo isso só fez com que o controle de Denver aumentasse ainda mais na volta do intervalo. Com facilidade para pontuar e com Jokic e Watson somando mais 11 pontos cada no terceiro quarto, a coisa ficou difícil para New Orleans. O que era uma vantagem de 13 pontos ainda no começo da partida, se tornou uma desvantagem de 19 com cerca de quatro minutos para o fim da partida.

Foi ai que entrou em ação o calouro Derik Queen. O jovem já tinha 15 pontos no jogo, mas marcou outros 15 no último período. Sem dúvida, ele fez seu melhor jogo na NBA, combinando bem com Zion no aro. Trey Murphy também segue fazendo bons jogos, mas após manter o time vivo por três quartos, convertendo cinco das sete bolas de três da equipe em todo o jogo, ele saiu zerado no último período.

Assim, apesar de uma reação final, Denver fechou uma vitória importante fora de casa para voltar a vencer. Enquanto isso, a crise em New Orleans segue forte.

(11-3) Denver Nuggets 125 x 118 New Orleans Pelicans (2-13)

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Peyton Watson 32 12 3 1 0 Nikola Jokic 28 11 12 0 0 Jamal Murray 16 0 8 0 0 Cam Johnson 14 3 5 1 0 Jonas Valanciunas 14 7 0 0 0

Três pontos: 11/31 (35.5%) / Watson: 5/9

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK Derik Queen 30 9 4 2 2 Trey Murphy III 23 2 3 5 1 Jeremiah Fears 16 3 1 0 1 Zion Williamson 14 6 5 1 1 Herb Jones 9 2 3 2 0

Três pontos: 7/34 (20.6%) / Murphy: 5/12

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Nuggets de Nikola Jokic sobre o Pelicans de Zion Williamson, a noite de quarta contou com mais oito partidas.

O Houston Rockets venceu o Cleveland Cavaliers e segue embalado. Uma grande atuação defensiva e de Alperen Sengun, que segue fazendo enorme temporada.

Quem também segue embalado é o Toronto Raptors, que superou o Philadelphia 76ers fora de casa. Com mais um forte jogo coletivo que contou com os cinco titulares da equipe passando dos 15 pontos, os canadenses agora acumulam cinco vitórias seguidas. Assim, chegam a vice-liderança do Leste.

O Indiana Pacers, enfim, voltou a vencer. Um triunfo em casa sobre o Charlotte Hornets. Um grande jogo para a dupla Bennedict Mathurin e Pascal Siakam. Enquanto isso, o cada vez mais divertido Miami Heat bateu o Golden State Warriors formado por reservas. Mais um grande jogo de Norman Powell, em noite que marcou o retorno de Bam Adebayo.

O Minnesota Timberwolves até teve algumas dificuldades, mas venceu o Washington Wizards em jogo duro. Julius Randle foi o grande destaque. Enquanto isso, o líder do Oeste se recusa a parar de vencer. Outro triunfo para o Oklahoma City Thunder, outro jogo de mais de 30 pontos para Shai Gilgeous-Alexander. Roteiro repetido, aliás, também do outro lado, com mais uma derrota do Sacramento Kings.

Em um último quarto insano, o Chicago Bulls cedeu uma vantagem de 21 pontos, mas encontrou uma bola da vitória de Nikola Vucevic após passe espetacular de Coby White contra o Portland Trail Blazers.

Por fim, o New York Knicks venceu o Dallas Mavericks no retorno de Jalen Brunson com direito a polêmica na última bola do jogo. Brandon Williams chegou a empatar a partida para os texanos, mas os juízes marcaram falta de ataque do armador.

(10-3) Houston Rockets 114 x 104 Cleveland Cavaliers (10-6)

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 28 11 7 1 1 Kevin Durant 20 3 3 0 0 Aaron Holiday 18 0 0 1 0 Jabari Smith Jr. 14 9 2 0 0 Amen Thompson 12 9 6 5 0

Três pontos: 9/24 (37.5%) / Holiday: 3/5

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Andre Hunter 25 4 2 0 0 Donovan Mitchell 21 3 2 2 0 Evan Mobley 18 6 0 0 0 Nae’Qwan Tomlin 10 2 0 0 0 Craig Porter Jr. 9 7 5 0 2

Três pontos: 12/39 (30.8%) / Hunter: 5/8

(4-11) Charlotte Hornets 118 x 127 Indiana Pacers (2-13)

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK Kon Knueppel 28 8 7 0 0 Miles Bridges 25 5 2 1 2 LaMelo Ball 18 7 9 2 0 Pat Connaughton 13 2 1 1 0 Ryan Kalkbrenner 10 9 0 0 0

Três pontos: 13/45 (28.9%) / Knueppel: 5/12

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK Bennedict Mathurin 24 12 2 1 0 Pascal Siakam 22 4 7 1 1 Jay Huff 20 5 4 0 3 Andrew Nembhard 16 2 7 0 0 T.J McConnell 14 6 8 0 0

Três pontos: 16/38 (42.1%) / Huff: 4/9

(10-5) Toronto Raptors 121 x 112 Philadelphia 76ers (8-6)

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 22 3 4 0 0 Brandon Ingram 22 0 5 0 0 Jakob Poeltl 19 8 4 1 0 Immanuel Quickley 18 5 6 3 0 Scottie Barnes 16 9 5 1 1

Três pontos: 11/29 (37.9%) / Quickley: 4/9

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 24 2 9 3 1 V.J Edgecombe 21 6 4 3 2 Quentin Grimes 21 2 2 2 0 Andre Drummond 10 12 0 2 1 Jabari Walker 9 9 2 0 1

Três pontos: 14/35 (40%) / Maxey: 5/9

(9-8) Golden State Warriors 96 x 110 Miami Heat (9-6)

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandin Podziemski 20 8 2 0 0 Quinten Post 19 6 2 1 0 Buddy Hield 18 6 3 2 0 Pat Spencer 11 8 13 2 0 Moses Moody 9 6 4 1 1

Três pontos: 13/49 (26.5%) / Hield: 4/15

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 25 6 3 1 0 Bam Adebayo 20 7 3 1 2 Andrew Wiggins 17 6 1 2 1 Jaime Jaquez Jr. 12 5 7 2 0 Kel’el Ware 7 16 0 0 0

Três pontos: 13/35 (37.1%) / Powell: 4/7

(1-13) Washington Wizards 109 x 120 Minnesota Timberwolves (10-5)

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyshawn George 23 7 7 1 1 CJ McCollum 14 5 4 0 0 Marvin Bagley 13 7 3 3 1 Khris Middleton 13 6 2 0 1 Bilal Coulibaly 13 4 4 0 2

Três pontos: 14/32 (43.8%) / George: 4/8

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 32 10 6 0 0 Naz Reid 28 5 1 2 1 Anthony Edwards 18 2 2 2 1 Donte DiVincenzo 12 5 6 1 0 Rudy Gobert 9 15 3 0 1

Três pontos: 13/38 (34.2%) / Reid: 5/10

(3-12) Sacramento Kings 99 x 113 Oklahoma City Thunder (15-1)

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK Dennis Schroder 21 5 3 0 0 DeMar DeRozan 17 3 5 3 0 Malik Monk 16 3 2 2 0 Precious Achiuwa 15 9 3 1 0 Russell Westbrook 7 11 6 3 0

Três pontos: 8/28 (28.6%) / Monk: 3/5

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 33 8 3 2 0 Chet Holmgren 21 7 1 1 3 Lu Dort 14 4 1 1 1 Ajay Mitchell 13 3 6 2 1 Cason Wallace 12 2 1 1 1

Três pontos: 10/38 (26.3%) / Dort: 4/8

(9-5) New York Knicks 113 x 111 Dallas Mavericks (4-12)

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 28 3 5 1 1 Karl-Anthony Towns 18 14 6 2 0 Josh Hart 16 10 5 1 1 Mikal Bridges 16 5 6 3 2 Landry Shamet 9 3 1 1 1

Três pontos: 12/42 (28.6%) / Hart: 3/4

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK D’Angelo Russell 23 5 7 1 0 Naji Marshall 23 5 1 0 0 Max Christie 15 7 1 1 0 Klay Thompson 13 2 2 0 0 PJ Washington 6 10 4 3 0

Três pontos: 16/44 (36.4%) / Russell: 4/7

(8-6) Chicago Bulls 122 x 121 Portland Trail Blazers (6-9)

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Vucevic 27 8 2 1 1 Coby White 25 1 7 2 0 Ayo Dosunmu 14 4 1 0 1 Isaac Okoro 13 1 0 0 0 Josh Giddey 9 5 13 1 1

Três pontos: 21/49 (42.9%) / Vucevic: 5/9

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK Deni Avdija 32 11 11 2 1 Jerami Grant 33 9 4 0 0 Donovan Clingan 17 21 4 1 2 Toumani Camara 14 5 2 2 1 Kris Murray 9 6 2 1 1

Três pontos: 12/42 (28.6%) / Grant: 5/9

