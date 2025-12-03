Com preferência por Knicks, Giannis Antetokounmpo pede troca

De acordo com o jornalista Brian Windhorst, da ESPN, o astro Giannis Antetokounmpo pediu troca, com preferência para o New York Knicks. O grego vinha pedindo ao time de Wisconsin para melhorar seu elenco há alguns anos, especialmente por conta de quedas seguidas na primeira rodada dos playoffs da NBA. Agora, é provável que o ala não termine a campanha em Milwaukee.

“A direção do Bucks ligou para a do Knicks e pediu para que fizessem uma oferta por Giannis”, disse Windhorst. “Afinal, ele queria jogar pelo Knicks. Então, veio o episódio em que ele apagou todas as publicações e fotos sobre o Bucks nas redes sociais. Mas o pedido de troca já havia sido feito”.

No entanto, a negociação entre as duas equipes não seguiu. Giannis Antetokounmpo deu ao Bucks uma chance por mais uma temporada. Afinal, o pedido de troca teria acontecido nas férias da liga.

“Giannis deu ao Bucks um ano para mudar as coisas. Houve um compromisso por parte dele com o time por uma temporada. Mas a equipe não é boa. Quando ele não joga, Milwaukee venceu só uma das cinco partidas. Com ele, são nove vitórias e oito derrotas. E é isso. O time tem campanha mediana com ele em quadra, enquanto é um dos piores da liga sem sua presença. É o que eu ouvi e muita gente acredita que ele não fica”, concluiu.

Giannis Antetokounmpo deve ficar no Bucks, pelo menos, até fevereiro, mas a expectativa é que termine a atual campanha por lá antes de uma troca para o Knicks. Afinal, o astro diz que gosta de cumprir a sua parte em todos os acordos.

No entanto, se existir uma oportunidade de negócio ainda em 2025/26, pode acontecer. E a preferência seria mesmo o time de Nova York.

Antetokounmpo reclamou recentemente que não se lembrava de quando o Bucks havia perdido sete jogos consecutivos. Como resultado, Milwaukee, campeão de 2024 da Copa NBA, caiu na fase de grupos. Depois, o time venceu o Brooklyn Nets, mas perdeu para o Washington Wizards sem o seu melhor jogador, Alex Sarr.

Na sequência, Giannis deletou tudo o que tinha sobre o Bucks em seus perfis de redes sociais e os rumores sobre sua troca cresceram ainda mais.

Pedido de troca

O astro pediu a troca na última offseason, após o Bucks cair pela terceira vez consecutiva na primeira rodada dos playoffs. Então, o time dispensou Damian Lillard depois da lesão que o tiraria de toda a campanha em 2025/26. Ao mesmo tempo, fechou com Myles Turner para o lugar de Brook Lopez.

Giannis Antetokounmpo vem reclamando do time com mais frequência e não era segredo que gostaria de ser campeão da NBA mais uma vez. Em outubro, ele pediu a troca para o Knicks, de acordo com Shams Charania, da ESPN. No entanto, a franquia de Nova York não quis abrir mão de Jalen Brunson para fechar o negócio.

Ainda é possível que o Knicks faça a troca por Giannis Antetokounmpo, mas apenas se o Bucks aceitar Karl-Anthony Towns.

