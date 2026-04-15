Com polêmica, LaMelo Ball decide e Hornets elimina Heat

Com polêmica, com muito drama e um final épico, o Charlotte Hornets de LaMelo Ball eliminou o Miami Heat da temporada 2025/26. Uma das partidas que entram para a história do play-in da NBA, talvez a maior de todas elas até agora. Com muitas reviravoltas, uma prorrogação eletrizante e um roteiro de tirar o fôlego, o astro de Charlotte resolveu o jogo nos segundos finais, indo de vilão a herói.

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Além do final épico, a partida ficou marcada por uma polêmica envolvendo LaMelo Ball e Bam Adebayo. O pivô deixou o jogo lesionado, com uma lesão nas costas. O problema foi ocasionado por Ball, que puxou a perna do astro de Miami, que teve uma queda feia. Nenhuma falta foi marcada, quanto mais uma punição de falta flagrante ou falta técnica. Erik Spoelstra ficou muito bravo: “Isso não pertence ao jogo”, disse em coletiva após a derrota.

Aliás, o Charlotte Hornets sofreu tudo o que tinha para sofrer. Em seu primeiro jogo fora da temporada regular da NBA em dez anos, a equipe viveu os altos e baixos de uma grande noite de playoff. Muitas coisas deram errado e o favoritismo inicial não se confirmou. Mas a jovem equipe, que demonstrou o lado ruim da inexperiência em muitos momentos, teve muita coragem para sempre responder.

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Apesar da lesão de Adebayo e da luta que o time demonstrou, a derrota marca um fato muito negativo para o time do Miami Heat. Pela primeira vez em seis anos, a franquia não jogará os playoffs do Leste. A busca por astros que fortaleçam o time que só venceu um jogo de pós-temporada desde a histórica corrida em 2022/23, não vem dando certo. É um momento de muitas dúvidas e mediocridade para a franquia de Erik Spoelstra e Pat Riley.

Escalações

Charlotte chegou completo para o duelo decisivo dessa terça-feira (14). Então, Charles Lee pôde escalar o que tem de melhor no quinteto titular em Hornets x Heat: LaMelo Ball, Kon Knueppel, Brandon Miller, Miles Bridges e Moussa Diabate. A rotação se manteve igual a da temporada regular de 2025/26.

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Enquanto isso, Miami não contou com Nikola Jovic e Dru Smith, ambos já fora há alguns dias. Erik Spoesltra escolheu um quinteto maior para enfrentar Charlotte: Davion Mitchell, Tyler Herro, Andrew Wiggins, Bam Adebayo e Kel’el Ware. Norman Powell, por fim, se manteve como reserva.

Destaques

Um jogo maluco em Charlotte. Essa é a melhor definição. O time da casa começou melhor, sentindo o ginásio e o ótimo clima, com ótimos jogos de LaMelo Ball e Miles Bridges. Porém, aos poucos, a maior experiência do Heat se fez presente. Sobretudo com Andrew Wiggins que esteve muito bem desde os primeiros minutos e com Bam Adebayo, que evitou uma vantagem maior dos donos da casa no primeiro quarto.

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No segundo período, o lance que mudou o jogo. A lesão de Adebayo após o contato com LaMelo Ball, que marcou o Hornets x Heat. Mas a equipe da Flórida não sentiu. Davion Mitchell e Kel’el Ware cresceram muito na partida e comandaram uma grande sequência que levou Miami a liderança do placar.

Enquanto isso, Charlotte sofria. O jogo estava muito nas costas de LaMelo Ball e Miles Bridges, enquanto Kon Knueppel esteve abaixo em toda a noite e Brandon Miller lidava com problemas de faltas. Grant Williams era outro que não ia bem. Enquanto isso, Ware crescia e Miami aumentava seu controle no placar. Uma sequência de dois tocos do jovem pivô marcou esse período.

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Mas tudo mudou com a explosão de Coby White no terceiro quarto. O armador fez 14 dos 16 pontos do time da casa em uma sequência de 16 a 4. O Hornets de LaMelo Ball que perdia por cinco, chegou a liderar por sete a caminho do último quarto. No entanto, foi ali que a loucura e a variação aumentou ainda mais.

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Charles Lee confiou demais em White e demorou a trazer LaMelo Ball de volta a quadra, o que impulsionou a reação do Heat. Tyler Herro e Norman Powell enfim apareceram na partida, e Erik Spoesltra variou sistemas defensivos. A zona de Miami travou o ataque de Charlotte que parecia ganhar algum ritmo. A vantagem dos visitantes chegou a oito pontos.

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Mas quando parecia que o jogo estava definido, Charlotte voltou a buscar aos poucos. Brandon Miller e Miles Bridges converteram grandes jogadas para encurtar a diferença. No fim, uma bola inacreditável de Coby White há dez segundos do fim, forçou a prorrogação que Tyler Herro não conseguiu evitar.

O Heat, enfim, pareceu sentiu o novo colapso. O tempo extra foi dominado por Charlotte. Mas ai entrou a dubiedade que tanto persegue LaMelo Ball, mas que tornou o Hornets x Heat em um épico. O armador acertou uma bandeja que abriu seis pontos de vantagem no minuto final. Depois Tyler Herro achou uma bola tripla para diminuir.

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Porém, na sequência, Ball cometeu um turnover terrível e Herro foi para um arremesso de fora. O armador em desespero fez uma falta, que gerou três lances livres. Todos eles, então, foram convertidos pelo ala-armador de Miami.

Sem opção, LaMelo atacou o aro com força na última jogada e conseguiu uma linda bandeja para retomar a liderança. Sem tempo, Davion Mitchell tentou um milagre, mas levou um toco de Miles Bridges, o jogador mais seguro da noite. Charlotte, enfim, venceu.

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Miami Heat 126 x 127 Charlotte Hornets

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK Davion Mitchell 28 4 6 2 1 Andrew Wiggins 27 7 3 0 0 Tyler Herro 23 3 6 0 0 Kel’el Ware 12 19 4 0 5 Jaime Jaquez Jr. 13 6 8 0 1

Três pontos: 16/41 (39%) / Wiggins: 4/8

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 30 5 10 1 1 Miles Bridges 28 9 2 1 3 Brandon Miller 23 5 5 0 2 Coby White 19 5 3 2 0 Moussa Diabate 8 14 1 0 1

Três pontos: 18/56 (32.1%) / White: 5/8

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Deni Avdija e Tiago Splitter fazem história, Blazers vence Suns

Além da vitória do Hornets de LaMelo Ball sobre o Heat, a rodada inaugural do play-in contou com uma outra partida.

O Portland Trail Blazers está classificado para os playoffs da NBA em 2025/26. Vai encarar o San Antonio Spurs na primeira rodada. Outro jogo de enorme drama, decidido nas posses finais e com uma atuação incrível de Deni Avdija.

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O ala marcou 41 pontos, a segunda maior pontuação de um jogador estreando em um jogo de pós-temporada. Além disso, distribuiu 12 assistências. Um desempenho, acima de tudo, completo, contra um time que não lhe ofereceu respostas. Jerami Grant e Jrue Holiday apareceram com bolas triplas decisivas no fim.

Tiago Splitter, o primeiro técnico brasileiro da história da NBA, leva seu time aos playoffs ainda no primeiro ano. Assumindo após o escândalo de Chauncey Billups e tendo seu time completo pela primeira vez hoje. Um resultado incrível.

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Por fim, o Phoenix Suns precisará de uma vitória na sexta-feira (17) contra quem passar de Golden State Warriors e Los Angeles Clippers amanhã. Devin Booker teve um jogo abaixo, sobretudo no último quarto. Jalen Green foi o cestinha e Dillon Brooks foi bem, mas foi expulso por faltas nos minutos finais.

Portland Trail Blazers 114 x 110 Phoenix Suns

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK Deni Avdija 41 7 12 0 2 Jrue Holiday 21 4 4 0 0 Jerami Grant 16 2 0 1 1 Shaedon Sharpe 12 1 1 0 0 Donovan Clingan 2 11 4 1 3

Três pontos: 17/47 (36.2%) / Grant: 4/8

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Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 35 5 2 0 1 Devin Booker 22 1 4 1 0 Dillon Brooks 20 7 2 4 0 Jordan Goodwin 12 4 0 1 0 Royce O’Neale 7 8 3 4 0

Três pontos: 9/25 (36%) / Goodwin: 3/6