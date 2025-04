Confira o calendário da primeira rodada dos playoffs 2025 da NBA, que começa neste sábado (19). Como de costume, o Jumper Brasil traz ao público a lista completa das partidas, com as transmissões para o Brasil.

Vários jogos serão exibidos pela ESPN 2, detentora dos direitos para a TV por assinatura no país, e pelo Star+, serviço de streaming do grupo Disney. Além disso, o Prime Video, streaming da Amazon, vai transmitir inúmeros duelos. TODAS as partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.

A temporada 2024/25 é a 19ª com a cobertura total do Jumper Brasil, produtor de conteúdo de NBA mais antigo do país.

Séries da primeira rodada dos playoffs 2025 da NBA

Leste

(8) Atlanta Hawks/Miami Heat x Cleveland Cavaliers (1)

(7) Orlando Magic x Boston Celtics (2)

(6) Detroit Pistons x New York Knicks (3)

(5) Milwaukee Bucks x Indiana Pacers (4)

Oeste

(8) Dallas Mavericks/Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder (1)

(7) Golden State Warriors x Houston Rockets (2)

(6) Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers (3)

(5) Los Angeles Clippers x Denver Nuggets (4)

Então, sem mais delongas, confira abaixo o calendário da primeira rodada dos playoffs 2025 da NBA. Divirta-se!

Calendário da primeira rodada dos playoffs 2025 da NBA

19/04 (sábado)

Série Jogo Horário Transmissão Milwaukee Bucks x Indiana Pacers 1 14h ESPN 2 / Disney+ / League Pass Los Angeles Clippers x Denver Nuggets 1 16h30 ESPN 2 / Disney+ / League Pass Detroit Pistons x New York Knicks 1 19h ESPN 2 / Disney+ / League Pass Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers 1 21h30 ESPN 2 / Disney+ / League Pass

20/04 (domingo)

Série Jogo Horário Transmissão Oitavo x Oklahoma City Thunder 1 14h ESPN 2 / Disney+ / League Pass Orlando Magic x Boston Celtics 1 16h30 ESPN 2 / Disney+ / League Pass Oitavo x Cleveland Cavaliers 1 20h Prime Video / League Pass Golden State Warriors x Houston Rockets 1 22h30 Prime Video / League Pass

21/04 (segunda-feira)

Série Jogo Horário Transmissão Detroit Pistons x New York Knicks – 2 20h30 Prime Video / League Pass Los Angeles Clippers x Denver Nuggets – 2 23h Prime Video / League Pass

22/04 (terça-feira)

Série Jogo Horário Transmissão Milwaukee Bucks x Indiana Pacers 2 20h League Pass Oitavo x Oklahoma City Thunder 2 20h30 Prime Video / League Pass Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers 2 23h Prime Video / League Pass

23/04 (quarta-feira)

Série Jogo Horário Transmissão Orlando Magic x Boston Celtics 2 20h Prime Video / League Pass Oitavo x Cleveland Cavaliers 2 20h30 League Pass Golden State Warriors x Houston Rockets 2 23h Prime Video / League Pass

24/04 (quinta-feira)

Série Jogo Horário Transmissão New York Knicks x Detroit Pistons 3 20h Prime Video / League Pass Oklahoma City Thunder x Oitavo 3 22h30 Prime Video / League Pass Denver Nuggets x Los Angeles Clippers 3 23h League Pass

25/04 (sexta-feira)

Série Jogo Horário Transmissão Boston Celtics x Orlando Magic 3 20h ESPN 2 / Disney+ / League Pass Indiana Pacers x Milwaukee Bucks 3 21 League Pass Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves 3 22h30 ESPN 2 / Disney+ / League Pass

26/04 (sábado)

Série Jogo Horário Transmissão Cleveland Cavaliers x Oitavo 3 14h Prime Video / League Pass Oklahoma City Thunder x Oitavo 4 16h30 Prime Video / League Pass Denver Nuggets x Los Angeles Clippers 4 19h Prime Video / League Pass Houston Rockets x Golden State Warriors 3 21h30 ESPN 2 / Disney+ / League Pass

27/04 (domingo)

Série Jogo Horário Transmissão New York Knicks x Detroit Pistons 4 14h ESPN 2 / Disney+ / League Pass Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves 4 16h30 ESPN 2 / Disney+ / League Pass Boston Celtics x Orlando Magic 4 20h Prime Video / League Pass Indiana Pacers x Milwaukee Bucks 4 22h30 Prime Video / League Pass

28/04 (segunda-feira)

Série Jogo Horário Transmissão Cleveland Cavaliers x Oitavo 4 a definir a definir Oitavo x Oklahoma City Thunder 5* a definir a definir Houston Rockets x Golden State Warriors 4 23h Prime Video / League Pass

29/04 (terça-feira)

Série Jogo Horário Transmissão Orlando Magic x Boston Celtics – 5* a definir a definir Detroit Pistons x New York Knicks 5* a definir a definir Milwaukee Bucks x Indiana Pacers 5* a definir a definir Los Angeles Clippers x Denver Nuggets 5* a definir a definir

30/04 (quarta-feira)

Série Jogo Horário Transmissão Oitavo x Cleveland Cavaliers 5* a definir a definir Golden State Warriors x Houston Rockets 5* a definir a definir Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers 5* a definir a definir

01/05 (quinta-feira)

Série Jogo Horário Transmissão Boston Celtics x Orlando Magic 6* a definir a definir New York Knicks x Detroit Pistons 6* a definir a definir Oklahoma City Thunder x Oitavo 6* a definir a definir Denver Nuggets x Los Angeles Clippers 6* a definir a definir

02/05 (sexta-feira)

Série Jogo Horário Transmissão Cleveland Cavaliers x Oitavo 6* a definir a definir Indiana Pacers x Milwaukee Bucks 6* a definir a definir Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves 6* a definir a definir Houston Rockets x Golden State Warriors 6* a definir a definir

03/05 (sábado)

Série Jogo Horário Transmissão Orlando Magic x Boston Celtics 7* a definir a definir Detroit Pistons x New York Knicks 7* a definir a definir Oitavo x Oklahoma City Thunder 7* a definir a definir Los Angeles Clippers x Denver Nuggets 7* a definir a definir

04/05 (domingo)

Série Jogo Horário Transmissão Oitavo x Cleveland Cavaliers 7* a definir a definir Milwaukee Bucks x Indiana Pacers 7* a definir a definir Golden State Warriors x Houston Rockets 7* a definir a definir Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers 7* a definir a definir

* Se necessário

