Cade Cunningham reage à primeira convocação para All-Star Game

A convocação já era esperada, mas nem por isso foi menos celebrada. O ala-armador Cade Cunningham entrou na lista dos treinadores para participar do All-Star Game pela primeira vez. É a coroação para um jovem talento que viveu um início de carreira difícil na liga, pois o Detroit Pistons acumulou derrotas e temporadas ruins. Demorou mais do que gostaria, mas o jogador realizou um dos sonhos.

“Essa é uma liga incrível com vários jogadores sensacionais. Por isso, fazer parte de um grupo tão seleto é algo que sempre sonhei. Eu sempre quis ser o melhor de todos, desde criança. Estar entre os melhores, então, é uma ótima sensação. Sinto-me muito agradecido pela chance e reconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, sei que tenho mais passos a avançar”, comemorou o atleta de 23 anos.

De fato, essa é uma campanha bem diferente para Cunningham. Os seus três primeiros anos na NBA foram marcados pelo péssimo desempenho do time, enquanto sofria com lesões pontuais. O Pistons venceu só 54 de 246 jogos possíveis. Mas, agora, a franquia registra 50% de aproveitamento na competição e ocupa a sétima posição do Leste. Ele admite que as vitórias lhe mostraram um cenário muito diferente na carreira.

“Isso é novo para mim, pois nunca recebi tanta atenção da mídia. Na última temporada, por exemplo, estávamos tão mal que todos nos deixaram quietos. Eu acho que ter uma temporada melhor e vencer jogos é a melhor atenção que posso trazer para a franquia. Precisamos terminar o trabalho e chegar aos playoffs, mas o que fizemos até agora não foi pouco”, refletiu o líder de Detroit.

Meritocracia

Desde o início do processo, estava claro que Cade Cunningham teria que entrar no All-Star Game pelo voto dos técnicos. JB Bickerstaff, por isso, sente uma satisfação maior com a eleição do seu jogador. O treinador nunca teve dúvidas de que ele seria um dos selecionados por seus colegas e, mais do que isso, merecia o reconhecimento. Ele crê que ser escolhido pelos técnicos traz um valor especial para o feito do ala-armador.

“Isso é algo que, antes de tudo, faz os jogadores sentirem que merecem estar na NBA. Quando você está em busca de um objetivo, receber esse reconhecimento não só da liga, mas, em particular, dos técnicos é bem significativo. Os treinadores, afinal, não avaliam só o seu desempenho individual. É sobre impactar vitórias nos dois lados da quadra”, explicou o jovem treinador.

Bickerstaff vê o feito de Cunningham não como um fim, mas o início. A sua aposta é que esse vai ser só o primeiro passo da ascensão do jovem na liga. “Todos os jogadores só querem respeito dos seus colegas, antes de tudo. Você consegue isso sendo um all-star, disputando playoffs e conquistando títulos. São níveis de respeito, em síntese. E sei que Cade está muito focado nessa jornada”, garantiu.

Jornada

Perder não é um sentimento fácil para ser processado pelos competidores. Dizem que os grandes vencedores não são aqueles que gostam de vencer, mas quem odeia perder. Nesse sentido, Cunningham passou por um grande teste nos últimos anos. Foi uma trajetória dura e que, ao mesmo tempo, mostrou-lhe o valor do que vive agora. É a lição que vai levar para o resto da carreira.

“Ser um all-star tem um grande significado para mim. É uma sensação que não consigo definir em palavras, pois custou muito trabalho. Várias vitórias, derrotas, lições e muito mais me trouxeram a esse momento. É um momento pelo qual sou agradecido a todos. Dos meus colegas aos técnicos, certamente, foram muitas pessoas que fizeram parte dessa história”, concluiu o novo astro da liga.

