BCLA: Invictos, times do NBB iniciam última janela da fase de grupos

A edição de 2024/25 da Basketball Champions League Américas chega na última janela da fase de grupos. Times representantes do NBB na BCLA, Sesi Franca, Flamengo e Minas, entram em quadra já classificados e também garantidos na primeira colocação das suas respectivas chaves. As quartas de final serão disputadas em uma melhor de três jogos e, em abril, será realizado o Final Four, com semifinal e final em confronto único.

Campeão da BCLA em 2022/23 e atual tricampeão do NBB, o Sesi Franca faz o primeiro jogo da terceira janela nesta quarta-feira (5), às 19h10, contra o Leones de Quilpué, do Chile, no Pedrocão. O segundo compromisso será na sexta-feira (7), no mesmo horário, diante do Instituto de Córdoba, da Argentina.

Vale lembrar, aliás, que o time francano já venceu duas vezes cada adversário pelo Grupo D, ostenta 100% de aproveitamento e, por isso, já está garantido na próxima fase. Argentinos e chilenos se enfrentam na quinta-feira (6).

“Estamos em um momento da competição que o nosso foco é com o compromisso com o nosso crescimento. Independente do adversário e do local da partida, o importante é que possamos melhorar o que estamos fazendo bem, que possamos corrigir aquilo que não estamos fazendo tão bem. Assim, crescer como equipe, individualmente, e buscar nossa excelência para chegarmos da melhor forma nos momentos mais importantes das competições”, afirmou o técnico Helinho Garcia.

Enquanto isso, o Minas será o segundo time brasileiro em ação na terceira janela da BCLA. Afinal, a Tempestade entra em quadra no sábado (8), às 19h10, pelo Grupo C, na Arena UniBH, para enfrentar o Quimsa, da Argentina.

A segunda partida será na segunda-feira (10), diante do Biguá, do Uruguai, no mesmo horário. Argentinos e uruguaios se enfrentam no domingo (9). Assim como o Sesi Franca, os mineiros também venceram os quatro jogos e, com 100% de aproveitamento, já estão garantidos na próxima fase.

“Precisamos virar a chave da derrota na final da Copa Super 8 e focar totalmente na etapa da BCLA na Arena UniBH, que é o nosso próximo compromisso. O melhor remédio para se recuperar de um momento difícil é voltar a vencer. A temporada é longa e seguimos com grandes objetivos, tanto na BCLA quanto no NBB”, afirmou o técnico Léo Costa.

Único dos três brasileiros que vai atuar fora de casa nesta terceira janela, o Flamengo faz o primeiro jogo contra o Boca Juniors, da Argentina, no domingo (9), às 11h10, em Buenos Aires. O segundo compromisso é diante do Toros de Chiriquí, do Panamá, às 21h20, na segunda-feira (10). Por fim, a equipe rubro-negra também tem 100% de aproveitamento em quatro jogos pelo Grupo B e está garantida nas quartas de final da BCLA.

“Nós entendemos onde estamos jogando, sabemos o tamanho da pretensão no Flamengo em relação aos títulos e queremos continuar buscando títulos. Não estamos satisfeitos só com o da Copa Super 8. Então, temos obrigação e o compromisso de todo mundo de seguir evoluindo. Pode ser um momento para tentarmos coisas novas e desenvolver uma outra parte do jogo. Afinal, isso diz sobre o que é o Flamengo, isso fala sobre os jogadores que estão aqui, isso fala sobre pensar sempre grande”, afirmou o ala Gui Deodato.

Então, confira o calendário da terceira janela da BCLA

Grupo B

09/02 (domingo)

11h10: Boca Juniors x Flamengo

10/02 (segunda-feira)

21h20: Flamengo x Toros de Chiriquí

Grupo C

08/02 (sábado)

19h10: Minas x Quimsa

10/02 (segunda-feira)

19h10: Minas x Biguá

Grupo D

05/02 (quarta-feira)

19h10: Sesi Franca x Leones de Quilpué

07/02 (sexta-feira)

19h10: Sesi Franca x Instituto de Córdoba

