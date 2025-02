BCLA: Georginho brilha e Franca vence time chileno

O Sesi Franca continua invicto na edição 2024/25 da BCLA ao superar o time chileno Leones de Quilpué por 87 a 75, com grande atuação de Georginho, que flertou com um triplo-duplo. Na abertura da terceira janela da fase de grupos, nesta quarta-feira (5), no Pedrocão, o time francano sofreu com bom aproveitamento dos jogadores adversários nos arremessos do perímetro, mas foi valente e conseguiu uma virada no último período para vencer.

Como resultado, foi o quinto triunfo da equipe do técnico Helinho Garcia, que já está garantido nas quartas de final da competição internacional. O último jogo válido pelo Grupo D acontece na sexta-feira (7), às 19h10, contra o Instituto de Córdoba, da Argentina.

Georginho de Paula teve mais uma sólida atuação, ficando próximo de alcançar um triplo-duplo. O armador terminou o jogo com 15 pontos, 12 rebotes e oito assistências para 28 de eficiência. Didi Louzada também se destacou com 16 pontos, seis rebotes e três assistências, assim como Lucas Dias, que foi o cestinha da equipe com 18 pontos.

Pelo Leones de Quilpué, Shaheed Davis fechou como o maior pontuador ao anotar 19 pontos. Martin Trelles também teve uma participação importante, com 14 pontos, sete rebotes e seis assistências para 20 de eficiência.

O jogo

O primeiro período foi equilibrado, com uma ligeira vantagem para o Leones de Quilpué. A equipe chilena causou bastante estrago na defesa do Sesi Franca com um excelente aproveitamento de 85,7% nos arremessos do perímetro. Foram seis bolas certeiras de 3 pontos, sendo três apenas de Ignacio Carrion, em sete tentativas.

Shaheed Davis também se destacou ofensivamente, anotando 11 dos 30 pontos dos visitantes na parcial inicial. A equipe francana registrou apenas 36,6% (4-11) nos chutes de longa distância, fechando o quarto com 19 pontos.

Lucas Dias abriu os trabalhos para o Sesi Franca no segundo quarto, mas Darrol Jones derrubou mais uma bola de 3 pontos para os chilenos na sequência. O aproveitamento do perímetro continuava impressionante. Como solução, o time francano adotou uma marcação mais agressiva, que começava com pressão na quadra ofensiva.

Era o caminho para tirar o Leones de Quilpué da zona de conforto. Deu certo. A diferença no placar caiu para seis pontos. E poderia ter ido para três, mas Corvalán desperdiçou três lances livres e, no ataque seguinte, Martin Trelles converteu um arremesso do perímetro para colocar nove de distância novamente. Na reta final do período, o time de Helinho Garcia anotou uma corrida de 7 a 2 e foi para o intervalo perdendo por apenas quatro: 48 a 44.

Segundo tempo

O terceiro período começou com mais uma bola tripla do Leones de Quilpué, desta vez com Martin Trelles. O Sesi Franca respondeu com quatro pontos seguidos, comprovando que o problema não estava no ataque. O difícil era inibir o aproveitamento dos chilenos do perímetro.

Quando subiu um pouco sua marcação, o time francano viu Darrol Jones trocar os arremessos por infiltrações. Didi encontrou o caminho para pontuar na reta final do quarto e, com ajuda de Georginho de Paula, diminuiu para duas posses de bola o prejuízo antes dos derradeiros dez minutos: 71 a 65.

O Sesi Franca foi para o sprint final e começou o último período com dois pontos de Hettsheimeir. Logo depois, Didi converteu um arremesso de 3 pontos para igualar o placar. Martin Trelles devolveu na mesma moeda, e o jogo ficou aberto. A virada francana (75 a 74) foi efetivada com uma linda enterrada de Lucas Dias, que vibrou muito e levantou o público no Pedrocão.

Os jogadores do Leones de Quilpué sentiram o golpe e já não conseguiam repetir o mesmo aproveitamento do perímetro. Por fim, com inteligência, o time de Helinho Garcia foi pontuando até nocautear o adversário.

