BCLA: Flamengo vence time colombiano e avança ao Final Four

A noite de sexta-feira (14) foi de uma atuação exuberante para uma vitória absoluta. O Flamengo se garantiu no Final Four da BCLA 2024/25 ao derrotar o Paisas Basketball Club, da Colômbia, por 102 a 65, no Maracanãzinho, na melhor exibição sob o comando do técnico Sergio Hernández, o Oveja. O Rubro-Negro se uniu ao Sesi Franca, o outro representante brasileiro ainda na disputa pelo título da competição internacional. As semifinais acontecem em 19 de abril e o campeão será conhecido na grande decisão no dia seguinte.

Jordan Williams foi o principal nome da vitória do Flamengo, terminando o jogo com 25 pontos e um aproveitamento de 83,3% (5/6) do perímetro, além de seis rebotes e duas assistências para 33 de eficiência.

O armador Alexey Borges também se destacou e registrou um duplo-duplo, com 12 pontos e 11 assistências. Gui Deodato contribuiu com 18 pontos vindo do banco. Pelo Paisas Basketball Club, Thomas Robinson foi o maior pontuador com 10 pontos.

“Você nunca espera um jogo fácil, mas nós fizemos com que o jogo fosse assim. A nossa intensidade desde o começo foi muito diferente daquela que apresentamos lá na Colômbia. Sabíamos que o jogo dependia de nós. Se quiséssemos jogar um jogo mais ou menos, iríamos sofrer igual sofremos lá. A Champions está muito parelha. Afinal, você vê times como Franca e Minas, que são muito fortes, perdendo e lutando para vencer o jogo, para passar para esse Final Four. Nós precisávamos dessa energia. Fizemos isso desde o início e, mesmo quando abrimos vantagem no placar, continuamos buscando ainda mais. Fizemos por merecer esse resultado”, afirmou o armador Franco Balbi.

O jogo

O Flamengo colocou muita intensidade em quadra no primeiro período. Com uma marcação forte, o Rubro-Negro dificultava o trabalho ofensivo do Paisas Basketball Club e conseguia jogar em transição.

Cenário perfeito para construir uma gordura no placar. Shaq Johnson e Jordan Williams comandaram o ataque no quarto, combinando para 16 pontos, e ainda protagonizaram uma ponte aérea que certamente estará nos highlights da atual edição da BCLA. A vantagem foi de 17 pontos na parcial inicial: 29 a 12.

O Paisas Basketball Club voltou um pouco mais aguerrido no segundo período, mas não demorou muito para o Flamengo retomar o ritmo e anotar uma corrida de 9 a 1 para ampliar ainda mais sua diferença no placar. Gui Deodato assumiu o protagonismo ofensivo com Jordan Williams no banco e anotou 10 pontos na parcial.

O americano voltou na reta final do quarto e tratou de continuar pontuando. Foram mais 11 pontos para ele. A equipe rubro-negra jogou 10 minutos perfeitos para abrir uma vantagem de 33 pontos antes do intervalo: 66 a 33.

Segundo tempo

Com uma vantagem gigantesca no placar, o Flamengo se permitiu um pouco de trocação com o Paisas Basketball Club no começo do terceiro período. Mas, assim como aconteceu no quarto anterior, o Rubro-Negro logo partiu para o ataque com muito apetite. Jordan Williams, Shaq Johnson e Alexey Borges não estavam para brincadeira e derrubaram bolas triplas em sequência.

A equipe colombiana era como aquele boxeador que é nocauteado, mas se segura nas cordas para não cair definitivamente na lona. Com 23 a 17 na parcial, o Mengão foi para os 10 minutos derradeiros com 39 de frente: 89 a 50.

Sergio Hernández aproveitou que o jogo estava resolvido para colocar em quadra uma formação sem os titulares no último período. O Flamengo, claro, diminuiu o ritmo. O primeiro ponto saiu apenas com o cronômetro indicando seis minutos e 17 segundos para o fim do jogo, em um lance livre de Gui Deodato. Por fim, o Paisas Basketball Club também reconheceu que uma virada seria uma missão impossível e perdeu o interesse na partida. O Rubro-negro fechou com uma vitória centenária.

