BCLA: Com classificação garantida, Flamengo perde para o Boca Juniors

Garantido nas quartas de final na primeira colocação do Grupo B, o Flamengo sofreu sua primeira derrota na BCLA, neste domingo (9), para o Boca Juniors. Em Buenos Aires, o Rubro-Negro foi superado por 96 a 71, pela terceira janela da competição internacional. A equipe do técnico Gustavinho de Conti se ressentiu da ausência de Alexey Borges, destaque da equipe no NBB e eleito MVP da recente conquista da Copa Super 8. O último compromisso pela fase de grupos será nesta segunda-feira (10), às 21h20, contra o Toros de Chiriquí, do Panamá.

Gui Deodato saiu do banco para terminar como o maior pontuador do Flamengo no jogo, com 22 pontos, além de três rebotes e uma assistência para 18 de eficiência. Campeão do NBB CAIXA com o Sesi Franca na temporada 2023/24, o armador Santiago Scala foi o destaque do Boca Juniors, registrando 14 pontos, oito assistências e quatro rebotes para 25 de eficiência. Com passagem pelo Rubro-Negro, Jose Vildoza fechou como o cestinha da equipe ao lado de Franco Giorgetti, ambos com 15 pontos.

Confira tudo sobre o NBB no site da LNB clicando aqui

Franco Giorgetti começou o jogo com tudo, anotando nove pontos seguidos para o Boca Juniors. Santiago Scala derrubou uma bola de tripla para confirmar uma corrida inicial de 12 a 2 e forçou o pedido de tempo do técnico Gustavinho.

Publicidade

O Flamengo continuou com dificuldades para pontuar e também em encontrar uma resposta ao maior volume de jogo dos argentinos. Titular no lugar de Alexey Borges, Franco Balbi tentava encontrar o caminho, mas foi necessário Gui Deodato sair do banco para dar esperança ao time rubro-negro. Foram 11 pontos para ele dos 17 da equipe no primeiro período, que terminou com liderança de sete pontos para o time da casa.

Leia mais!

O Flamengo voltou um pouco desatento no segundo período, desperdiçando posses no ataque sem conseguir finalizar. O Boca Juniors aproveitou e anotou uma corrida de 12 a 5 com uma enterrada de Thomas Cooper.

Publicidade

A marcação zona que foi responsável pela equipe de Gustavinho encostar no placar na primeira parcial perdeu um pouco do efeito quando os argentinos melhoraram o aproveitamento do perímetro, convertendo seis de oito tentativas no quarto. A equipe argentina foi para o intervalo com 24 pontos de vantagem: 56 a 32.

O panorama não se alterou no terceiro período. O Flamengo corria na subida, como se costuma dizer, pela diferença no placar, o que é sempre mais complicado. O Boca Juniors atuava com inteligência, forçando o ritmo apenas quando necessário, e, com bom desempenho no ataque, abriu o quarto com uma corrida de 10 a 2.

Publicidade

O aproveitamento dos argentinos nos arremessos do perímetro era impecável, com quatro de quatro na parcial. Apesar de todo o esforço em quadra, o time rubro-negro não conseguia reagir e foi para os derradeiros 10 minutos perdendo por 84 a 44.

Jhonatan Luz abriu os trabalhos para o Flamengo no último período. Kayo Gonçalves derrubou uma bola tripla na sequência para anotar uma corrida de 5 a 0. O time rubro-negro buscou diminuir sua distância para o adversário, já que era impossível virar o placar pela diferença na pontuação imposta pelo Boca Juniors nos três primeiros quartos.

Publicidade

Por fim, a equipe de Gustavinho fez 27 a 12 na parcial derradeira, fechando um jogo em que não conseguiu repetir o bom desempenho dos primeiros quatro compromissos da BCLA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA