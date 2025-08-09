Basquete voltando: LBF, WNBA, Paulista e novo canal de esportes

Parece que não tem muito acontecendo. Mas na verdade tem e falamos um pouco de cada coisa. A LBF chegou a sua final com os dois times que ficaram em primeiro e segundo na temporada regular: Sesi Araraquara e Sampaio Basquete. Com dois jogos em São Luís, seguidos por dois jogos em São Paulo, e não em Araraquara. Se precisar do quinto jogo, a série volta para São Luís para o jogo final. O episódio de hoje tem muito sobre basquete, WNBA, LBF e o novo canal de esportes.

Continua após a publicidade

A seleção masculina também vai jogar, mas um amistoso de titulares contra reservas no Espírito Santo, neste sábado, dia 9, com transmissão da TVE. Falando em transmissão, tem canal novo de esportes na televisão aberta, o Xsports. E eles vão passar NBB também, entre outras coisas. E esse NBB já vai vir histórico, com 20 times! Cruzeiro, Osasco e Rio Claro estarão na competição!

Enquanto isso, o Paulista de Basquete Masculino começou sem chamar nenhuma atenção no dia primeiro. Deve ser o principal torneio de basquete brasileiro fora dos organizados pela LNB, com a maioria esmagadora dos times que jogam a competição também fazendo parte da NBB, incluindo o atual tetra campeão Franca.

Continua após a publicidade

Leia mais

A WNBA esta lidando com o depois das péssimas cenas que assistimos com objetos arremessados na quadra. Enquanto isso, sem Angel Reese em quadra, a nossa Kamilla fez um recorde importante, a maior sequencia de uma brasileira de duplos-duplos. E entrou no top10 geral também.

A NBA estava bastante parada na semana, mas deu tempo de uma “ótima” noticia para os celtas: Mazzulla renovou! Falamos da renovação, de algumas movimentações e fizemos o Over and Under do Leste. Vai ser dureza de acompanhar este ano.

Respondemos as questões do pessoal, geramos controvérsias, constamos o óbvio quanto ao Black Sabbath e falamos um pouco de Euro também. Acompanhe o eposiódio 427 do Podcast Amassando o Aro, com muita informação sobre NBB, LBF, além do basquete WNBA. Solte o play e venha com a gente neste episódio tranquilo e estranhamente mais curto, mas com mais de uma hora, claro.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA