Austin Reaves comanda e Lakers vence Grizzlies em grande noite do trio

Em noite inspirada do trio Austin Reaves, Luka Doncic e LeBron James, o Los Angeles Lakers venceu o Memphis Grizzlies nesse sábado (29) por 134 a 127. O duelo entre as equipes era um confronto direto na disputa pelo mando de quadra do Oeste, e o time da Califórnia prevaleceu. Aliás, esse foi o primeiro jogo da franquia do Tennessee após a demissão do técnico Taylor Jenkins. Além disso, a noite de NBA ainda teve outros seis jogos.

Los Angeles ganha um duelo importante após uma semana caótica, com dois jogos decididos no último segundo. Venceu o Indiana Pacers, mas perdeu para o Chicago Bulls. A equipe, agora, tenta criar uma sequência positiva, chegando a 45 vitórias em 74 partidas. Desse modo, assegura a quarta posição por enquanto. O próximo compromisso do Lakers é nesta segunda-feira (31) contra o Houston Rockets, vice-líder do Oeste.

Já o Grizzlies viveu dias complicados, com a demissão inesperada de seu técnico. Agora dirigida pelo interino finlandês Tuomas Iisalo, a equipe segue em uma sequência negativa. Afinal, perdeu seis dos últimos oito compromissos. Com 44 triunfos em 74 partidas, Memphis caiu para a quinta posição do Oeste. O próximo compromisso? Nada mais nada menos do que o Boston Celtics, também na segunda-feira.

Então, confira os principais pontos da vitória do Lakers sobre o Grizzlies, com destaque para Austin Reaves.

Ataque inspirado do Lakers

Foi uma das melhores noites do ataque do Lakers na campanha, e sobretudo, desde que Luka Doncic chegou. A equipe não marcava mais de 130 pontos desde o dia 5 de março. Os astros lideraram o show em Memphis. Austin Reaves, LeBron James e o esloveno fizeram mais de 25 cada um. Além disso, o entorno contribuiu com outras dez bolas de três, totalizando 19 acertos. Destaque para Gabe Vincent, Rui Hachimura e Dorian Finney-Smith, que também chegaram aos dois dígitos de pontuação.

Foi um jogo que, em geral, esteve controlado por Los Angeles. Apesar de nunca conseguir abrir uma enorme vantagem, a equipe ainda assim esteve à frente no placar, durante a maior parte do tempo. Quando Memphis conseguiu virar o jogo, e até abrir duas posses de frente no último quarto, o trio do time visitante assumiu o jogo. Austin Reaves, Luka Doncic e LeBron James somaram 22 dos 32 pontos do Lakers no período final sobre o Grizzlies e asseguraram a vitória fora de casa.

Além das bolas triplas, Los Angeles teve uma grande vantagem nas chegadas a linha de lance-livre. Doncic cobrou dez e acertou todos. Enquanto isso, Reaves teve 12 e acertou 11. Ambos lideraram o time e geraram desequilíbrios na defesa rival. Um outro exemplo foi que ambos tiveram mais de oito assistências, acompanhados por LeBron James, que também chegou à mesma marca. Junte tudo isso ao aproveitamento incrível de 44% do perímetro com 19 conversões, e é difícil vencer o Lakers.

Leia mais!

Trio de Memphis também aparece, mas não vence

Se Austin Reaves, Luka Doncic e LeBron James brilharam do lado do Lakers, é justo também elogiar Desmond Bane, Ja Morant e Jaren Jackson Jr no Grizzlies. Os três superaram a marca dos 20 pontos na partida, porém, não conseguiram assegurar a vitória. Enquanto o ataque também teve grande ritmo, a grande questão para perder o confronto direto em casa acabou sendo a incapacidade de diminuir o ritmo ofensivo do rival.

O calouro Zach Edey também teve um bom jogo, apesar de algumas falhas. Afinal, além do duplo-duplo e de muita eficiência para pontuar, ele conseguiu três tocos e gerou muitas segundas chances com seus rebotes ofensivos. Porém, Los Angeles o atacou muito buscando gerar vantagens para seus melhores jogadores. Além disso, em alguns momentos, ele precisou recorrer a faltas, fazendo quatro e gerando pontos fáceis para o rival.

Scotty Pippen Jr e Jaylen Wells até conseguiram chegar aos dois dígitos de pontuação. Mas, o restante de Memphis teve impacto negativo em quadra. A forte segunda unidade acabou sofrendo na noite desse sábado. Nomes como, por exemplo, Luke Kennard, Santi Aldama e Vince Williams não tiveram o melhor dos desempenhos. Por fim, o banco de Los Angeles marcou mais pontos que o de Memphis (34 a 27).

Outros jogos

Além da vitória do Lakers sobre o Grizzlies com o protagonismo de Austin Reaves, a rodada desse sábado contou com outros seis duelos. Então, confira os outros resultados da noite de NBA.

(45-29) Los Angeles Lakers 134 x 127 Memphis Grizzlies (44-30)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Austin Reaves 31 7 8 2 1 Luka Doncic 29 8 9 1 0 LeBron James 25 6 8 3 1 Gabe Vincent 15 2 1 1 0 Rui Hachimura 13 3 0 0 1

Três pontos: 19-43; Reaves: 5-8

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Desmond Bane 29 4 6 2 0 Jaren Jackson Jr. 24 4 1 1 1 Ja Morant 22 8 10 1 0 Scotty Pippen Jr. 16 3 5 1 0 Zach Edey 14 11 2 1 3

Três pontos: 14-32; Bane: 5-8

(36-38) Sacramento Kings 91 x 121 Orlando Magic (36-39)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 21 4 1 0 2 Domantas Sabonis 14 13 4 1 0 Zach LaVine 10 2 3 0 0 Keegan Murray 9 3 0 0 3 Doug McDermott 8 0 0 0 0

Três pontos: 7-28; DeRozan: 2-3

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 24 6 6 1 0 Franz Wagner 21 2 3 0 0 Caleb Houstan 18 4 2 0 0 Goga Bitadze 12 10 5 1 1 Wendell Carter 12 4 0 0 0

Três pontos: 18-39; Houstan: 6-7

(24-51) Brooklyn Nets 115 x 112 Washington Wizards (16-58)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Wilson 20 7 3 0 0 Tyrese Martin 20 5 4 0 0 Drew Timme 19 6 3 0 0 Cam Johnson 18 9 7 0 0 Keon Johnson 15 4 3 0 1

Três pontos: 18-46; Johnson: 5-7

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Colby Jones 20 2 4 3 0 AJ Johnson 20 1 4 0 1 Jaylen Martin 13 6 3 0 0 Alex Sarr 12 4 1 0 3 Jordan Poole 12 2 4 0 0

Três pontos: 9-34; Johnson: 3-7

(33-41) Miami Heat 118 x 95 Philadelphia 76ers (23-51)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 30 3 7 0 0 Alec Burks 20 3 0 1 0 Bam Adebayo 16 7 5 0 0 Kel’el Ware 13 14 2 1 2 Pelle Larsson 14 6 4 4 2

Três pontos: 20-43; Burks: 6-12

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Jared Butler 19 2 10 1 0 Justin Edwards 17 3 3 2 0 Adem Bona 16 10 1 1 3 Quentin Grimes 15 4 3 0 0 Ricky Council 13 6 4 0 0

Três pontos: 13-32; Butler: 4-4

(37-38) Dallas Mavericks 120 x 119 Chicago Bulls (33-41)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Klay Thompson 20 1 1 0 0 PJ Washington 19 7 2 0 2 Anthony Davis 18 7 5 1 2 Kai Jones 15 7 3 4 2 Spencer Dinwiddie 14 8 11 0 1

Três pontos: 9-30; Thompson: 5-10

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Matas Buzelis 28 9 6 0 1 Coby White 25 11 2 0 0 Nikola Vucevic 25 9 5 1 0 Zach Collins 13 7 2 0 0 Josh Giddey 8 8 4 0 2

Três pontos: 14-33; Buzelis: 5-7

(43-31) Indiana Pacers 111 x 132 Oklahoma City Thunder (62-12)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 18 4 3 2 0 Andrew Nembhard 16 5 7 0 0 Obi Toppin 12 3 5 0 2 Pascal Siakam 11 9 1 0 1 Jarace Walker 10 4 4 1 0

Três pontos: 14-42; Haliburton: 4-9

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 33 7 8 1 0 Lu Dort 22 5 0 2 1 Isaiah Joe 19 5 0 0 0 Jalen Williams 18 2 6 0 0 Cason Wallace 14 2 3 2 1

Três pontos: 17-36; Dort: 6-7

(55-19) Boston Celtics 121 x 111 San Antonio Spurs (31-42)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 29 10 8 0 1 Jrue Holiday 21 6 6 0 0 Luke Kornet 15 16 4 1 0 Jaylen Brown 14 2 4 0 0 Derrick White 13 8 6 0 1

Três pontos: 17-51; Holiday: 5-7

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Keldon Johnson 23 6 3 0 0 Stephon Castle 22 2 8 1 0 Jeremy Sochan 18 8 3 2 0 Devin Vassell 14 5 3 1 0 Harrison Barnes 13 3 2 2 0

Três pontos: 14-40; Vassell: 4-6

