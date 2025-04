Armador do Dallas Mavericks fala sobre sucesso repentino na NBA

A troca de Luka Doncic não parece ter favorecido ninguém além do Los Angeles Lakers nos últimos meses. Porém, não é bem assim. O armador Brandon Williams ganhou espaço e se deu bem na NBA desde que o esloveno deixou o Dallas Mavericks.

O armador começou a temporada da NBA com um contrato two-way. Porém, após a saída de Doncic, ele ganhou média de 22.9 minutos por jogo e registrou 14.3 pontos e 3.6 assistências por partida. Desse modo, ganhou um contrato definitivo por dois anos com o time de Dallas.

Williams encerrou o ótimo ano pelo Mavericks no play-in da NBA. Apesar da derrota para o Memphis Grizzlies, o armador marcou 16 pontos e sete assistências em 22 minutos. Após a derrota, ele comentou sobre o sucesso repentino que teve na liga.

“Melhorei e evoluí de maneiras que muitos achavam que eu não conseguiria. Então, no fim das contas, o trabalho que fiz aqui (em quadra) e nos bastidores valeu a pena e estou feliz por ter conseguido mostrar isso”, disse o armador do Mavericks.

O armador do Dallas Mavericks creditou a Kyrie Irving parte do sucesso que teve na NBA. Após a saída de Doncic, ele começou a ter maior contato com o camisa 11 do Mavs. Assim, pode aproveitar as conversas para evoluir seu jogo e crescer como jogador.

“Kyrie é como um irmão mais velho, um mentor para mim, alguém em que sempre me inspirei desde pequeno. Então, tê-lo por perto, a apenas uma ligação de distância, foi como ter uma cola para as provas”, detalhou Williams, sobre companheiro do Mavericks na NBA.

A troca de Doncic, por fim, deu ao armador mais do que apenas tempo no Mavericks. Isso porque, o time também adotou um estilo de jogo diferente. Enquanto antes as jogadas eram dedicadas ao talento do esloveno e de Irving, a chegada de Anthony Davis possibilitou um jogo mais físico.

“A troca mudou muita coisa na forma como jogador, em especial, em termos de ritmo e transição. Na defesa, pressionamos mais os armadores os direcionando para os pivôs. O plano de jogo mudou. Então, ficou fácil. Eles são enormes e facilitou meu trabalho. Só preciso mandar os adversários para o garrafão”, completou o armador do Mavericks.

