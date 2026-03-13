Anthony Edwards: “Kawhi Leonard é imparável quando saudável”

Kawhi Leonard e Anthony Edwards travaram um duelo particular na última quarta-feira. E o craque angelino foi quem levou a melhor. O ala comandou a vitória do Los Angeles Clippers sobre o Minnesota Timberwolves depois de anotar 45 pontos. O jovem astro é muito conhecido pela postura personalista, mas só lhe restou aplaudir o adversário.

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“Kawhi deve ser um dos melhores jogadores de todos os tempos quando está saudável. Eu acho que vários jogadores concordam comigo. Não conseguimos lidar com ele, pois nos machucou bastante. Mas a real é que esse homem é imparável quando está 100% fisicamente. Imparável”, admitiu o ala-armador, que fez 36 pontos na partida.

Os comentários de Anthony Edwards refletem o grande momento técnico que Kawhi Leonard vive. O veterano é o quarto principal cestinha da liga desde a parada do All-Star Game, enquanto converte mais de 55% dos seus arremessos de quadra. Ele não tem um “segredo” para explicar a ótima fase a não ser ter condições físicas ideais.

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“Eu estou conseguindo jogar, antes de tudo. Sinto que tive uma boa offseason, em que pude treinar e melhorar a cada dia. Aprimorei meu arremesso, drible e passe. Por isso, agora, estou mais agressivo em quadra e cometendo menos erros. E, com isso, ganho mais confiança para crer em minhas habilidades”, explicou o líder do Clippers.

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Sem resposta

A ótima atuação de Leonard contra o Timberwolves, no entanto, foi além dos pontos. Ele acertou 15 de 20 arremessos de quadra, enquanto só errou um dos seus dez lances livres. O ala ainda anotou cinco rebotes e cinco assistências com só um erro de ataque. O técnico Chris Finch admite que foi uma tarefa defensiva ingrata para o seu time.

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“Para começar, Kawhi é um jogador incrível. Está jogando no mesmo nível dos melhores momentos de sua carreira, bem como quando foi MVP das finais pelo Toronto Raptors. Então, acho que é a sua melhor sequência de jogos em anos. E, quando joga assim, não há muita coisa que você possa fazer mesmo”, reconheceu o experiente treinador.

Finch garante que tentou vários tipos de cobertura contra Leonard, mas nada adiantou. Não havia resposta. “O arremesso de média distância dele estava impossível hoje. Nós até tentamos dobrar marcação em cima dele e pagamos o preço, pois tomou a decisão certa em cada lance. Ele foi espetacular, em síntese”, resumiu.

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Do mesmo lado

Se os adversários estão impressionados com Leonard, então imagine os companheiros de time. Darius Garland, por exemplo, só precisou de poucos jogos para perceber o privilégio de atuar com o craque. O atleta recém-chegado ao Clippers já reconhecia a técnica superior do veterano, mas, agora, vê o colega por outra perspectiva.

“Eu me tornei um fã de Kawhi quando era adversário. E, agora, estou feliz por vestirmos a mesma camisa e não estarmos em lados contrários mais. É ótimo correr a quadra com um talento do seu porte ao seu lado, certamente. Vê-lo trabalhar no dia a dia, mais do que isso, é uma grande inspiração para qualquer atleta”, exaltou o armador.

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