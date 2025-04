Antes de troca, Jason Kidd estava frustrado com Luka Doncic

A relação entre Jason Kidd e Luka Doncic pode ter sido um dos motivos da troca do astro pelo Dallas Mavericks. Segundo o repórter Tim MacMahon, da ESPN, o técnico estava frustrado com o esloveno antes do negócio com o Los Angeles Lakers. O motivo, de acordo com o jornalista, seria a condição física do camisa 77.

“O nível de frustração que o Nico Harrison tinha com Luka Doncic na época era alto. Aliás, o do Jason Kidd também”, informou MacMahon. “Acho que o técnico tentou se distanciar disso. Porém, a frustração dele com o craque do Mavericks também era bem grande”.

A condição física de Luka Doncic vinha sendo discutida nos meses anteriores à troca. Mesmo após ter levado o Mavs às finais da NBA, o esloveno não era visto por Nico Harrison como um exemplo para os colegas de time. Além disso, a insegurança com a saúde do jogador causava incertezas em uma eventual extensão supermáxima de contrato.

Publicidade

Harrison, assim, teria convencido o dono do Mavs, Patrick Dumont, que não valeria a pena seguir com Doncic. Desse modo, o GM foi autorizado a buscar possíveis interessados em uma troca pelo camisa 77. No fim, o Lakers foi o destino do craque esloveno, enquanto Anthony Davis desembarcou em Dallas.

Leia mais!

No entanto, embora Jason Kidd partilhasse da frustração com o físico de Luka Doncic, Tim Cato, do DLLS, negou influência do técnico no negócio. Segundo o jornalista, o ex-jogador tentou se afastar das negociações. Além disso, ficou decepcionado com o rumo da franquia após a decisão de Harrison.

Publicidade

“Jason Kidd ficou frustrado com a crise de lesões da equipe. Além disso, também guardou ressentimentos em relação à troca de Doncic no meio da temporada feita pela diretoria. Mesmo que ele partilhasse das frustrações de Harrison com Doncic que levaram à sua negociação”, disse Cato.

No fim, Luka Doncic jogou 422 partidas pelo Mavericks na NBA. O astro esloveno teve médias de 28,6 pontos, 8,7 rebotes e 8,3 assistências, sendo selecionado cinco vezes para o All-Star Game.

O craque também liderou o Mavericks às finais da NB,A em 2024. O time foi superado pelo Celtics em cinco jogos, sendo que Luka Doncic fez 29,2 pontos, 8,8 rebotes e 5,6 assistências na série.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA