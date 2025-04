Analista detona temporada e time do Phoenix Suns: “Mais do que desastre”

O Phoenix Suns montou um time para disputar títulos nos últimos anos, mas tudo ruiu de vez nessa temporada. O desempenho em quadra foi tão ruim, afinal, que a equipe nem conseguiu chegar ao play-in. Ou seja, a organização paga o elenco mais caro da história da liga para entregar resultados vergonhosos. É um desastre, né? Para Brian Windhorst, talvez desastre seja uma palavra leve para descrever a situação.

“Essa é uma franquia que fez bons drafts, mas decidiu ignorar isso. Jogou fora, trocou todas as suas escolhas. ‘Destruiu’ um elenco muito bom, finalista da NBA em torno de jovens, para montar esse fiasco. Então, pior do que o time em si, é o que tiveram que fazer para montá-lo. Quando falamos que é um desastre, na verdade, pode ser pouco. Isso foi mais do que um desastre”, disparou o analista da ESPN.

O fracasso do Suns tem as marcas, em particular, de Matt Ishbia. O empresário comprou a franquia com a missão de trazer um inédito título para Phoenix o mais rápido possível. Por isso, fez vários movimentos imediatistas. Trocou vários atletas que chegaram à final da NBA em 2021 só para colocar Kevin Durant e Bradley Beal ao lado de Devin Booker. Windhorst crê que o novo dono colocou o time em um buraco sem fundo.

“Esse time vai custar US$400 milhões. É, para resumir, a folha salarial mais cara que já vimos no basquete. E para um total fiasco. Além disso, sem algumas escolhas de draft, você não tem como consertar isso. Eu acho que Phoenix está diante de um cenário que não entendemos como é complicado ainda. Aliás, acho que nem eles sabem. Mas vão descobrir”, projetou o veterano jornalista.

Sem saída

A calamidade que foi a temporada do Phoenix Suns, antes de tudo, acarreta rumores de grandes mudanças no time. Cogitou-se a troca de Durant na trade deadline e isso deve sair do papel, pois a franquia precisa recuperar ativos. Beal seria o favorito da franquia para sair, mas os rivais veem o seu contrato como proibitivo. Mas, com a compreensão do caos financeiro do Suns, Windhorst acha que o cenário pode ficar ainda pior.

“É possível que Phoenix tenha que trocar Kevin por flexibilidade financeira. Sei que isso é um conceito diferente, mas é a nova realidade. Sei que o torcedor pensa em quatro escolhas de primeira rodada de draft, três jovens talentos e por aí vai. No entanto, as coisas podem ser bem diferentes nesse caso. Eles podem ter que trocá-lo por nada porque precisam sair desse abismo”, alertou o comentarista.

Windhorst sabe que muita gente pode relacionar uma negociação assim com o status de Durant. Mas isso só tem a ver com a gestão sem freios do Suns. “Todos falam sobre o legado de Kevin, mas o fato é que esse cara tem dois títulos como MVP das finais. Ele pode decidir aposentar hoje e vai ser um dos maiores jogadores que já pisaram em quadra”, isentou.

Muita coisa

Para o Suns, agora, não há outra opção a não ser encarar a realidade. O time ainda tem um melancólico jogo a fazer antes de entrar de férias e poder avaliar a campanha. A única certeza, por enquanto, é que várias mudanças estão por vir nos próximos meses. Devin Booker admite que, por mais que tivesse esperança na classificação até o fim, sabe que muita coisa está errada na franquia.

“Eu sinto que essa temporada tem sido uma ferida que sangra de forma lenta. Aqueles breves momentos bons que tivemos, a princípio, até me deram esperança. Mas o fato é que precisamos mudar mais do que só uma coisa. São muitos fatores. Vamos ter essas férias para olhar para trás, observar os problemas e comparar com quando tudo estava funcionando”, resumiu o astro de Phoenix.

