Episódio do dia 22/02/2025 – Reviva a Emoção

Este episódio de uma hora de duração foi só para falar da semana mais parada do basquete no ano. Parece absurdo, e é, mas funcionou.

A NBB teve alguns jogos no final da semana passada, mas parou logo depois pela janela de jogos das seleções da FIBA. Para nossa sorte e azar, não estamos disputando absolutamente nada no momento com a nossa seleção. Nesta janela vamos jogar com Uruguai e Panamá de novo, mas, desta vez, já estamos classificados para a Americup que vai ser em agosto. Então vão ser meio que dois jogos treino. E se não tem jogo aqui, quem sabe na Euro?

Bom, na Euro também não. Motivo parecido, afinal, data FIBA. Claro que os campeonatos nacionais também estão chegando mais próximos do fim e isso pesa. Mas, mesmo assim, achamos algumas notícias do outro lado do Atlântico para comentar com vocês.

Claro que finalmente cumprimos a promessa de comentar a Free Agency da WNBA e algumas trocas que rolaram como, por exemplo, o Connecticut Sun, terceiro colocado da temporada regular do ano passado, ter não apenas perdido as cinco titulares, como também o técnico. Foi movimentado o período. Além disso, a WNBA parece estar colhendo os louros da temporada passada e, além de adicionar o Golden State este ano, também terá Portland e Toronto em 2026 e já está pensando em pelo menos mais uma cidade.

Só que claro, sem jogos na WNBA por enquanto também. Então, onde teve jogo? Na NBA que não foi, já que o all-star weekend, para mim, é algo completamente diferente. E foi isso de jogo que tivemos: jogo das celebridades, jogo do time do Shaq com o time do Barkley, gente tentando burlar as regras, gente enterrando por cima de carro e mais uma ou outra coisa.

Foi parado pro basquete, mas não foi parado para a gente não. Falamos disso tudo, do formato da competição, das notícias, respondemos perguntas, polemicas e muito mais. Então aproveita que os jogos estão voltando, aperta o play e vem com a gente!