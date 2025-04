Alex Sarr faz marca histórica na NBA

O pivô Alex Sarr atingiu uma marca história em seu ano de estreia na NBA. Segundo a página Real Sports, em publicação no X (antigo Twitter), o novato do Washington Wizards se tornou o primeiro jogador com menos de 20 anos a ter mais de 100 pontos e 100 tocos em uma temporada.

Sarr, aliás, não é o primeiro novato a atingir a marca. No ano passado, Victor Wembanyama e Chet Holmgren também conseguiram mais de 100 cestas de três e 100 tocos. Porém, os dois tinham mais de 20 anos quando atingiram o feito. Assim, o francês do Wizards é o mais jovem a ultrapassar as marcas.

O jogador do Wizards chegou ao feito na derrota para o Philadelphia 76ers, na quarta-feira (9). Na Capital One Arena, em Washington, Alex Sarr marcou 12 pontos, quatro rebotes, três assistências, um roubo de bola e um toco.

Mais uma boa atuação, em conjunto com a marca, tem colocado Alex Sarr na disputa para Novato do Ano da NBA. Com médias de 13.1 pontos, 6.5 rebotes, 2.4 assistências e 1.5 toco, ele aparece em terceiro na corrida pelo prêmio. Embora Stephon Castle seja o favorito, o pivô deve figurar na seleção de calouros de 2024/25.

Além disso, o jovem do Wizards tem se mostrado um jogador com estilo completo. Sarr, afinal, é o terceiro maior pontuador e o quinto maior reboteiro entre os novatos, enquanto aparece em nono em tocos entre toda a NBA. Por fim, está entre os dez novatos que tiveram pelo menos um jogo com 30 pontos.

Segundo o irmão de Sarr, o ex-jogador da NBA, Olivier Sarr, os resultados têm sido alcançados graças ao esforço do pivô. Em entrevista recente, o ex-Oklahoma City Thunder revelou que o irmão sequer conseguia acertar uma bola de três. Porém, as seguidas tentativas o levaram aos números de hoje.

“Ele nem conseguia arremessar uma bola de três, mas não importava. Tudo o que eu fazia, ele fazia com a mesma intensidade para a idade dele e a mesma atenção aos detalhes. E ele levava tudo muito, muito, muito a sério quando se tratava de basquete, desde cedo”, contou o irmão de Alex Sarr.

Olivier, portanto, acredita que Sarr pode seguir atingindo grandes patamares na NBA.

“Tudo o que coloca na cabeça ele vai dar um jeito de realizar ou se colocar na melhor situação possível. Então, isso tem sido impressionante. Tudo o que Alex disse, sobre chegar à NBA e se destacar na liga, basicamente está acontecendo ou já aconteceu. É incrível o poder da mente dele e sua determinação”, cocluiu Olivier.

