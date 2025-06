A vez do Slim Shady

Episódio do dia 15/03/2025 – Reviva a Emoção

Quando a gente chegou para gravar, a pauta era pequena, parecia que seria um episódio curto. Ai você deve se perguntar “Como eles conseguiram passar falando quase uma hora e meia só com isso de pauta?”. A verdade é que nem a gente sabe como. É parte do nosso charme.

Nessa edição falamos da semana lenta da NBB, com destaque para o sobe e desce do final da tabela, com algumas vagas ainda em disputa com a temporada regular acabando. A semana da NBB foi lenta porque Minas, Flamengo e Franca estão disputando a BCLA. E o Minas que fez da melhores campanhas na fase de grupos, acabou sendo eliminado pelo Instituto Córdoba. Foi um vexame? Ou será que isso esta de acordo com a queda de rendimento que o próprio Minas vem apresentando na NBB?

Teve o começo da LBF! E com equipes estreando e vencendo na competição. Claro que isso não aconteceu para todo mundo, mas Ourinhos, que voltou a LBF 11 anos depois da última vez que jogou, ganhou a sua primeira partida. E o Maringá que debuta na competição, também ganhou a primeira. Fora isso, tivemos a Alana, armadora do Corinthians, deixando seu cartão de visita nas mãos da técnica da seleção brasileira feminina.

A WNBA ainda demora um pouco para voltar, mas os seus bastidores estão animados. Se na semana passada contamos que a Serena Williams vai fazer parte dos donos do Toronto Tempo, agora foi o Eminem que resolveu se arriscar no meio para tentar começar uma nova franquia em Detroit. E já temos a data do draft e a provável primeiro pick.

Para fechar, falamos da NBA, onde comentamos de assuntos tristes, como novas contusões (nem todas foram tristes), e um falecimento. Mas também falamos de muita coisa engraçada e boa, como o ótimo jogo de OKC contra o Celtics, e a briga no jogo do Suns e Rockets.

Além disso teve pergunta do pessoal assistindo e mais coisas da pauta que nem coube aqui. Então começa seu sábado bem, aperte o play e vem com a gente!