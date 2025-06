A implosão dos Mavs

Episódio do dia 08/03/2025 – Reviva a Emoção

O episódio ficou longo, mas tem motivo… A semana foi agitada e com começo de campeonatos chegando, novas franquias, declarações bizarras, vitórias inéditas e implosões, a gente tinha muito assunto para comentar.

Para começar, claro, aqui no nosso quintal, falamos da vitória inédita do Caxias em cima do Flamengo que basicamente sedimentou o Minas como líder da temporada regular. E os dois, depois de jogarem seus jogos da NBB já partiram para as quartas de final da BCLA. Com os dois tendo sido líderes de seus grupos, assim como Franca, todos os brasileiros vão jogar o primeiro jogo fora do país para resolver a série em casa depois.

No feminino saíram as novidades da LBF, como adição de equipes para esta temporada, mudança da marca da bola, mais locais para assistir os jogos ao vivo e a data do inicio dos jogos e é hoje mesmo, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Já aproveitem para ver os primeiros jogos!

Já na WNBA, a maior novidade é a compra de parte da equipe do Toronto Tempo pela a Serena Williams. O Toronto deve entrar na WNBA na temporada de 2026, junto de Portland. Somando os dois times novos com as Valkyries de Golden State que vão começar neste ano, a WNBA dá uma bela mexida nas equipes e no cenário, aumentando bem o potencial de audiência.

Na Euro nós tivemos finalmente o clássico do piriri. A tristeza fica pelo fato que o Fenerbahçe se deu melhor em cima do Paris e complicou a situação parisiense, que acabou perdendo o jogo seguinte também. Claro que o time continua dependendo apenas de si mesmo para classificar para os playoffs, mas vai ter muita pressão, porque atrás dele, e ainda sem vaga, estão apenas Barcelona e Real Madrid.

Para fechar, claro, falamos da NBA. Respondemos as perguntas do pessoal da Live e comentamos do processo que o Butler vai ter de arcar da sua casa em Miami, da contusão do Embiid, do Lakers de Luka e LeBron voando, do Durant querendo ser trocado para a próxima temporada, do LaMelo sentindo na pele a situação do Charlotte e mais. Mas, claro, o principal não poderia ser outra coisa que não a implosão do Dallas Mavericks.

Alguém precisa fazer um meme do Klay fazendo a posição de cadê todo mundo do John Travolta. Saiu o Luka, chegou o Davis, Davis machucou mas vai voltar, machuca o Kyrie, esse já não volta mais esta temporada, ai Davis provavelmente não volta mais. Sobrou o Klay, sozinho, remando. Que trabalho absurdo dos donos e do GM para destruir completamente um time que jogou a última final. Estão de parabéns. Podem descansar que o trabalho ta bem feito.

Aperte o play e comece o seu final de semana com a gente!