76ers exerce opção de contrato e mantém Jared McCain

O Philadelphia 76ers anunciou a renovação do contrato de Jared McCain. A franquia exerceu a opção salarial para terceiro ano com o armador, que está em sua segunda temporada na NBA. Então, o promissor jogador seque na equipe de forma garantida pelo menos até 2025/26.

A extensão com Jared McCain foi celebrada pelo 76ers, uma vez que ele é um dos nomes mais promissores da posição. No entanto, a renovação não deixou uma aposta, já que o armador vem sofrendo com lesões ao longo da carreira na NBA. Ele não entra em quadra, por exemplo, desde dezembro.

Na época, McCain rompeu o menisco do joelho esquerdo e encerrou a temporada pelo Philadelphia 76ers. A recuperação foi longa e parecia que ele próximo do retorno já para a abertura de 2025. Porém, em setembro, o armador sofreu outra lesão, dessa vez no polegar direito e voltou a ser afastado pela equipe médica.

Segundo Tim Bontemps, da ESPN, McCain se lesionou durante o um treino de pré-temporada pelo 76ers.

“É quase inacreditável, para ser sincero. Jared McCain estava treinando antes do Media Day. Ele rompeu justo o ligamento no polegar da mão de arremesso. Por enquanto, ainda não está claro quanto tempo ele ficará fora, mas não acredito que seja uma ausência de curto prazo”, disse Bontemps, na ocasião.

Segundo o relatório de lesões da NBA, McCain segue fora pelo 76ers pelo menos até 8 de novembro. Desse modo, é provável que ele volte às quadras já no próximo mês.

Apesar das ausências, o 76ers optou por renovar o contrato de Jared McCain pelo que ele apresentou antes das lesões. Em 2024/25, por exemplo, o jogador era favorito ao prêmio de Calouro do Ano, com médias de 15.3 pontos, 2.6 assistências e 2.4 rebotes. A expectativa, portanto, é de que o armador possa retornar ao alto nível em 2025/26.

Enquanto McCain segue fora, por fim, o 76ers tem aproveitado para dar mais chances ao novato VJ Edgecombe. Com o camisa 20 fora, a terceira escolha de 2025 começou o ano como titular e teve média de 40.3 minutos nos quatro primeiros jogos. Desse modo, até é o favorito ao Calouro do Ano, até o momento.

