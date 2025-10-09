76ers anuncia avanços de Joel Embiid e Paul George em treinos

Joel Embiid e Paul George vão estar à disposição do Philadelphia 76ers para o início da temporada? A resposta mais provável ainda é não, mas os astros estão cada vez mais perto das condições ideais de jogo. A franquia anunciou que ambos mostraram avanço nos treinos dos últimos dias. O pivô, em particular, dá sinais animadores à torcida.

O time confirmou que Joel Embiid aumentou a sua carga de atividades nessa quarta-feira. A atualização foi importante porque incluiu participação em ações coletivas, de cinco contra cinco, pela primeira vez desde a reapresentação do elenco. Apesar disso, ele segue sem uma previsão de retorno aos jogos da equipe.

Paul George, por sua vez, está em um estágio menos avançado. O ala segue só em atividades individuais em quadra, mas também teve um aumento em sua rotina de atividades. A novidade é que o Sixers anuncia que, a princípio, o jogador vai estar pronto para voltar aos treinos coletivos ainda nessa semana.

O treinamento de quarta marcou o início de uma nova fase na preparação do time. Foi a primeira vez, afinal, que o elenco esteve reunido nos EUA depois da viagem para disputar dois amistosos em Abu Dhabi. Além disso, Quentin Grimes se reapresentou após um longo impasse para a extensão do seu contrato.

Embiid só disputou 19 jogos na temporada passada por causa de problemas no joelho esquerdo. Ele passou por uma artroscopia no local em abril e seria reavaliado em seis semanas. Mas o que veio a seguir foi uma offseason de silêncio sobre a sua situação. Na entrevista de início de pré-temporada, ele indicou que não tem previsão de volta.

“Eu me sinto muito bem, mas vivo um dia de cada vez. Não há uma expectativa para quando vou jogar, por enquanto. O que existe é o plano de que precisamos da certeza de que tudo está certo para ter o meu retorno. O objetivo, por fim, é poder jogar de forma regular e não ficar na mesma condição do ano passado”, resumiu o pivô.

A falta de informação deu margem para surgirem rumores sobre Embiid. Ele sabe disso, mas só recusa uma coisa: a ideia de que não quer mais jogar basquete. “Foram múltiplas lesões nos últimos anos, mas a única coisa que nunca aceitei foi desistir. Você precisa seguir em frente, confiar no processo e torcer pelo melhor”, concluiu.

George

Assim como Joel Embiid, Paul George já se reapresentou com problemas e incertezas. Ele teve uma lesão no joelho em um treinamento de férias e, com isso, mantém uma sequência preocupante. Afinal, só esteve ativo em 41 partidas da campanha passada após sofrer edemas na mesma região. Também teve problemas na virilha e dedos.

“O último ano foi duro. Aliás, em todos os sentidos, foi uma das temporadas mais duras da minha carreira. Mas, como motivação, digo que não dá para piorar. Ou seja, nós já vimos o fundo do poço. Acho que há muito para nos animar agora. Todos os jogadores estão comprometidos em melhorar e famintos por vitórias”, garantiu o veterano ala.

