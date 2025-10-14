Victor Wembanyama domina e Spurs bate Pacers

Victor Wembanyama jogou demais e o San Antonio Spurs venceu o Indiana Pacers em amistoso disputado nessa segunda-feira (13). Foi uma atuação dominante do jovem pivô que promete um terceiro ano ainda melhor na NBA. A caminho da última semana de pré-temporada, o Spurs segue invicto e além disso, quebrou a invencibilidade de Indiana.
As duas equipes encerram sua preparação no dia final dos amistosos para 2025/26 na próxima sexta. Aliás, se enfrentam novamente. Spurs e Pacers vão duelar às 20:00, no que deve ser o último ensaio geral de ambos os times antes da estreia.
Escalações
San Antonio tem lidado com três desfalques ao longo dos amistosos. De’Aaron Fox, Kelly Olynyk e Jeremy Sochan seguiram fora para o jogo dessa noite. Por outro lado, o Calouro do Ano em 2024/25, Stephon Castle voltou a ação. Ele foi o armador titular do time, ao lado de Devin Vassell, Julian Champagnie, Harrison Barnes e Victor Wembanyama no quinteto do Spurs contra o Pacers.
Indiana, além de Tyrese Haliburton obviamente, também não contou com TJ McConnell, Ben Sheppard e Johnny Furphy nessa segunda. Ainda assim, a franquia seguiu testando seu novo quinteto titular pensando em 2025/26, com Andrew Nembhard, Bennedict Mathurin, Aaron Nesmith, Pascal Siakam e Isaiah Jackson.
Destaques
Victor Wembanyama foi um show a parte no duelo entre Spurs x Pacers. Sua evolução física parece ser maior, conseguindo criar vantagens no garrafão além da altura, mas também na força. Atacando o aro, punindo em transição, chegando a linha de lance livre e com duas bolas de três. Um jogo incrível de 27 pontos em apenas 25 minutos.
A química imediata entre Stephon Castle e Dylan Harper nos poucos minutos que jogaram juntos nos três primeiros quartos também foi enorme. Castle marcou 14 pontos e deu uma outra energia defensiva ao time, sobretudo no início do confronto. Além de sua dinâmica natural, Harper auxiliou com infiltrações e com uma bola de três. Com De’Aaron Fox chegando, será interessante ver como Mitch Johnson divide esses minutos em 2025/26.
Por fim, Luke Kornet segue impressionando. Foram 16 pontos e sete rebotes, com ótimos bloqueios, eficiência através do pick-and-roll (6/6 nos arremessos) e ótima defesa. É muito difícil de pontuar contra San Antonio quandoe ele está ao lado de Wembanyama na quadra. Acima de tudo, o aproveitamento de três pontos da equipe, na casa dos 40%, foi um dos destaques.
No Indiana Pacers, destaque total para Bennedict Mathurin. O ala-armador marcou 31 pontos e além disso, errou apenas um arremesso no jogo todo. Foi uma incrível atuação ofensiva com 11 acertos em 12 tentativas e quatro bolas de três em quatro tentativas. Haliburton está fora, e enquanto isso, o jovem ganha sua chance como titular e vai tentando aproveitar.
O ataque até produziu e todos os titulares tiveram um saldo de pontos positivo em quadra. Porém, o banco de reservas não foi tão feliz em seus minutos. Houve pouca energia coletiva da segunda unidade, sobretudo na defesa, cedendo muitos pontos.
Jarace Walker segue tentando convencer Rick Carlisle que merece mais tempo de quadra em 2025/26 e teve 12 pontos. No entanto, cometeu cinco turnovers. Cameron Payne, outro que quer ganhar espaço, marcou dez pontos. Por fim, apesar de acertar mais de 46% de suas bolas de três, a equipe da casa pareceu controlada em todos os momentos e não conseguiu posses defensivas o suficiente para buscar uma reação.
(4-0) San Antonio Spurs 124 x 108 Indiana Pacers (2-1)
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Victor Wembanyama
|27
|11
|4
|3
|1
|Luke Kornet
|16
|7
|1
|1
|0
|Stephon Castle
|14
|3
|4
|3
|1
|Keldon Johnson
|14
|3
|1
|3
|0
|Dylan Harper
|11
|0
|8
|2
|0
Três pontos: 15/37 (40.5%) / Johnson: 3/3
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bennedict Mathurin
|31
|4
|1
|1
|0
|Pascal Siakam
|17
|3
|3
|2
|0
|Jarace Walker
|12
|3
|1
|2
|0
|Andrew Nembhard
|11
|2
|8
|1
|0
|Cameron Payne
|10
|1
|2
|0
|0
Três pontos: 19/41 (46.3%) / Mathurin: 4/4
Outros jogos
Além da vitória do Spurs de Victor Wembanyama sobre o Pacers de Bennedict Mathurin, a noite de amistosos ainda teve mais quatro partidas.
O Atlanta Hawks venceu o Miami Heat com reservas e uma bola da vitória de Caleb Houstan, ala que busca ganhar uma das últimas vagas do elenco. Por outro lado, o time da Flórida perdeu todos os cinco jogos que disputou na pré-temporada.
Além disso, o Washington Wizards bateu o New York Knicks em atuação sólida de seu núcleo jovem. Destaque para o calouro Will Riley e o veterano Marvin Bagley. O Minnesota Timberwolves também venceu, atropelando o Guangzhou Loong-Lions que encerrou seu tour pelos Estados Unidos.
Por fim, vitória do Dallas Mavericks sobre o Utah Jazz com Cooper Flagg de armador e Anthony Davis brilhando. Foi mais um bom jogo de Brice Sensabaugh pelo time de Salt Lake City.
(0-5) Miami Heat 118 x 119 Atlanta Hawks (2-1)
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaime Jaquez Jr.
|17
|4
|3
|0
|1
|Norman Powell
|17
|4
|1
|2
|0
|Ethan Thompson
|17
|2
|1
|0
|0
|Bam Adebayo
|13
|9
|3
|0
|0
|Kel’el Ware
|6
|11
|2
|0
|1
Três pontos: 5/34 (14.7%) / Powell: 2/7
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jacob Toppin
|26
|9
|5
|1
|2
|Caleb Houstan
|21
|2
|1
|0
|2
|Asa Newell
|19
|8
|2
|2
|2
|Lamont Butler
|18
|6
|5
|3
|0
|Charles Bassey
|7
|17
|1
|2
|5
Três pontos: 12/48 (25%) / Houstan: 5/8
(1-1) Washington Wizards 120 x 103 New York Knicks (3-1)
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Marvin Bagley
|18
|11
|3
|2
|1
|Will Riley
|17
|2
|2
|0
|0
|Tristan Vukcevic
|15
|4
|3
|1
|0
|Kyshawn George
|11
|0
|2
|0
|0
|Tre Johnson
|10
|0
|3
|0
|0
Três pontos: 14/36 (38.9%) / Vukcevic: 3/5
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyler Kolek
|20
|4
|6
|1
|0
|Jordan Clarkson
|12
|1
|0
|0
|0
|Guerschon Yabusele
|11
|5
|2
|0
|0
|Miles McBride
|11
|1
|2
|1
|0
|Pacome Dadiet
|8
|6
|0
|0
|0
Três pontos: 13/42 (31%) / Yabusele: 2/5
(0-3) Guangzhou Loong-Lions 74 x 134 Minnesota Timberwolves (2-2)
Guangzhou
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Victor Oladipo
|14
|1
|1
|1
|0
|Frank Kaminsky
|10
|8
|1
|0
|3
|Tim Frazier
|8
|0
|3
|0
|0
|Deonte Burton
|8
|2
|0
|4
|0
|George King
|8
|2
|0
|0
|0
Três pontos: 5/31 (16.1%) / King: 2/3
Minnesota
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Rob Dillingham
|27
|2
|9
|2
|0
|Johnny Juzang
|17
|5
|2
|2
|0
|Rocco Zikarsky
|16
|3
|2
|1
|1
|Leonard Miller
|15
|11
|1
|0
|1
|Terrence Shannon Jr.
|15
|2
|4
|0
|0
Três pontos: 17/33 (51.5%) / Dillingham: 4/4
(2-1) Dallas Mavericks 114 x 101 Utah Jazz (0-3)
Dallas
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Anthony Davis
|25
|6
|2
|2
|2
|Naji Marshall
|17
|2
|1
|0
|1
|Miles Kelly
|14
|1
|0
|1
|0
|Cooper Flagg
|11
|7
|1
|2
|2
|Ryan Nembhard
|6
|5
|12
|1
|0
Três pontos: 15/53 (28.3%) / Kelly: 4/10
Utah
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brice Sensabaugh
|16
|3
|1
|0
|0
|Jusuf Nurkic
|13
|15
|2
|1
|1
|Taylor Hendricks
|14
|5
|3
|1
|0
|Cody Williams
|13
|3
|1
|1
|2
|Lauri Markkanen
|10
|4
|3
|1
|0
Três pontos: 11/37 (29;7%) / Nurkic: 3/5
