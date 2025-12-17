Técnico do Rockets detona árbitros em derrota para o Nuggets

O Houston Rockets perdeu para o Denver Nuggets por 128 a 125 na rodada de segunda-feira (15). O duelo, que terminou na prorrogação, foi decisivo na batalha pelas primeiras posições da Conferência Oeste em 2025/26. Após a derrota para o Nuggets, técnico do Rockets detonou os árbitros.

Continua após a publicidade

Ime Udoka reclamou do critério usado pelos árbitros no duelo contra o Nuggets. As equipes, por exemplo, somaram para 59 lances livres, sendo um número considerável. Além disso, Nikola Jokic e Jonas Valanciunas estouraram em faltas.

“De forma geral, foi o jogo mais mal apitado que vi em muito tempo”, disse o técnico do Rockets. “Os árbitros Natalie Sago e Jamahl Ralls não tinham condições de estar ali. Além disso, o chefe da equipe, Zach Zarba, parece deslumbrado. Então, vimos várias marcações inconsistentes e tenho certeza de que deveríamos ter recebido algumas faltas técnicas a mais”.

Continua após a publicidade

Apesar não ter citado, uma falta foi decisiva para o resultado e irritou o técnico do Rockets. A 2,3 segundos do fim, Houston vencia por 117 a 116, quando o Nuggets foi repor a bola para a posse final. No entanto, os árbitros apitaram uma infração de Amen Thompson, após o ala tropeçar em Tim Hardaway Jr. Udoka desafiou, mas a marcação foi mantida e Jamal Murray acertou o lance livre que empatou o jogo e forçou o tempo extra.

Leia mais!

Na prorrogação, o Nuggets abriu 124 a 117 contra o Rockets. Na segunda metade do tempo extra, Houston até reagiu e deixou a diferença em três pontos, com posse de bola e 13 segundos no relógio. Porém, Alperen Sengun errou um arremesso de três pontos, o que resultou na vitória de Denver.

Continua após a publicidade

Vitorioso, o astro do Nuggets, Jamal Murray, minimizou as críticas do técnico do Rockets aos árbitros da NBA. Segundo o armador, os profissionais erraram em marcações para os dois lados. Desta forma, os erros não afetaram de forma direta o resultado.

“Foi um jogo físico”, afirmou Murray, após a vitória do Nuggets sobre o Rockets. “É difícil para os árbitros marcarem os dois lados exatamente da mesma forma. Então, acho que eles erraram algumas marcações a nosso favor e erraram algumas contra eles. Não acho que isso tenha sido um problema hoje.”

Continua após a publicidade

Com o resultado, o Nuggets assumiu a segunda posição no Oeste, enquanto o Rockets caiu para a quinta posição. Ainda assim, apenas uma derrota separa os times, que disputam vagas diretas aos playoffs de 2026.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA