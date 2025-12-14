Técnico usa Gui Santos como exemplo para Jonathan Kuminga

O Golden State Warriors perdeu na noite de sexta-feira (12) para o Minnesota Timberwolves. Stephen Curry liderou o time de San Francisco com 39 pontos em sua volta às quadras, mas não o bastante para bater o oponente. O brasileiro Gui Santos ganhou espaço na rotação, enquanto Jonathan Kuminga ficou fora mais uma vez.

Continua após a publicidade

Foi o segundo jogo consecutivo que Jonathan Kuminga ficou fora por opção do técnico Steve Kerr. O ala segue sem minutos após mais rumores sobre sua provável troca na campanha de 2025/26.

Então, para justificar a ausência do jogador, Kerr usou Gui Santos como exemplo. De acordo com o treinador, as atitudes em quadra de Gui fazem a diferença.

Continua após a publicidade

“Por enquanto, é assim que as coisas são. Você viu Gui (Santos) em quadra por seis minutos e levantando o público com a sua energia. Com o movimento com a bola, talvez tenha sido o melhor momento de nosso ataque por todo o jogo. Então, é assim que está hoje. Mas isso pode mudar de forma rápida”, disse Kerr.

Enquanto Gui Santos jogou por seis minutos (dois pontos, um rebote), Jonathan Kuminga fica cada vez mais perto de uma saída do Warriors. De acordo com Brett Siegel, do site Clutch Points, o time só espera a liberação da NBA para fazer a troca.

Continua após a publicidade

Leia mais

Após levar quase toda a agência livre para aceitar a extensão com o Warriors, Jonathan Kuminga queria opção em seu contrato. Não ganhou e teve de fechar nos termos da direção. Ou seja, o time de San Francisco pode abrir mão do vínculo ao fim de 2025/26.

Como resultado, Kuminga só pode sair depois do dia 15 de janeiro. Isso deve dar ao time mais tempo para pensar em alternativas de mercado, enquanto três times (ou mais) teriam interesse no ala. Chicago Bulls, Sacramento Kings e Phoenix Suns seriam os principais candidatos. No entanto, o Milwaukee Bucks pode entrar na briga pelo jogador.

Continua após a publicidade

A ideia da diretoria é trocar o ala e tentar reforçar seu elenco em busca de vaga direta nos playoffs. Por enquanto, a equipe ocupa o oitavo lugar no Oeste, com 13 vitórias em 26 jogos.

Enquanto isso, a direção do Warriors não tem muito o que fazer, a não ser aguardar a data. Kuminga pode voltar a aparecer no time, mas Gui deve seguir ganhando espaço. Ao menos, até a volta do veterano Draymond Green.

Continua após a publicidade

Na atual campanha da NBA, Kuminga faz médias de 12.4 pontos, 6.3 rebotes e acertou 32.0% em 17 jogos.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA