Técnico do Heat define jogo de Kasparas Jakucionis: “Kamikaze”

O técnico do Miami Heat, Erik Spoelstra, não teve reclamações sobre o primeiro jogo de pré-temporada de Kasparas Jakucionis. Apesar da ausência nos dois amistosos iniciais da preparação, o novato estreou pelo time com uma atuação muito acima do esperado. Depois da derrota contra o San Antonio Spurs, o treinador analisou o estilo de jogo do jovem com algumas observações inusitadas.

“Kasparas, antes de tudo, aborda todos os aspectos do basquete em alta velocidade. E ele tem a visão do que acontece em quadra. Eu acho que isso levou a alguns erros em nível universitário, mas também significa que mostra coragem para tentar as jogadas. Tem um elemento kamikaze em seu jogo. Ele entra como um jatinho em quadra, pois dá para sentir a injeção de energia e velocidade”, elogiou o veterano.

Saindo do banco de reservas, Kasparas Jakucionis anotou oito pontos e deu dez assistências na partida. Foi, mais do que isso, o motor do ataque do Heat nos melhores momentos no duelo. Só converteu dois de sete arremessos de quadra e, mesmo assim, teve o melhor índice de plus/minus da equipe (+16). Spoelstra já notou que tem um jogador com uma compreensão especial de basquete sob as suas asas.

“Ele vê o jogo de uma forma diferente e, por isso, está disposto a tentar fazer as coisas acontecerem. Mas, às vezes, também faz a jogada mais simples. Só põe a bola nas mãos do companheiro antes que a defesa possa reagir. Kasparas, então, mostrou várias coisas positivas com as dez assistências. Dá para ver a conexão natural que já constrói com alguns jogadores”, concluiu o técnico campeão da NBA.

Processo

Mas Jakucionis sabe que não pode se empolgar. Cada jogo, afinal, é um novo desafio e descoberta para um novato da liga. Além disso, não é raro ver jovens que tem ótimos inícios com Spoelstra e perdem espaço durante a campanha. É parte do processo de virar um jogador da NBA. O lituano está pronto para lidar com as oscilações, antes de tudo, com calma e equilíbrio.

“Eu sei que vou ter altos e baixos na temporada, pois isso é normal no basquete. O meu pensamento é manter a consistência, disciplina e sinceridade com o meu estilo de jogo. Não vou me empolgar quanto estiver bem, mas também não vou me abalar após dias ruins. Tudo é parte do processo. A evolução vem passo a passo, ou seja, um dia por vez”, disse o armador, logo após a estreia.

Por isso, Jakucionis não começa a temporada com metas específicas. Ele só quer chegar a maio do ano que vem como um jogador melhor do que inicia a trajetória em Miami. “O meu objetivo é só crescer bastante. Vou ouvir os meus técnicos e, com isso, aprender o máximo possível com cada um. Quero ser melhor em todas as áreas e detalhes do meu jogo”, garantiu.

Mentoria

E não é só o técnico do Heat e os seus assistentes que Kasparas Jakucionis está ouvindo para refinar o seu jogo nesse início de carreira. Um ex-atleta que fez muito sucesso em Miami integrou a pré-temporada por causa do novato. Goran Dragic participou de uma semana dos treinos do time como convidado para trabalhar, em particular, com o lituano. O veterano serviu como um primeiro guia para o jogador de 19 anos.

“Significa muito ter um mentor como Goran porque tem muita informação para passar. Ele sempre tem algum conselho para me passar. Por enquanto, o meu único trabalho é ouvir e tentar aprender tudo o que puder. E, sempre que eu tenho alguma pergunta ou dúvida, está lá para ajudar. Estou aproveitando a sua experiência ao máximo”, finalizou o 20o escolhido do draft desse ano.

