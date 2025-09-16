“Steve Kerr não quer Jonathan Kuminga no Warriors”, diz jornalista

Já não é segredo para ninguém que a relação entre Jonathan Kuminga e Steve Kerr não está legal no Golden State Warriors. O técnico, antes de tudo, sempre recebeu críticas de parte da torcida e imprensa por não usar e desenvolver o jovem. O veterano, para piorar, ainda tirou o ala-pivô da rotação na segunda metade da última temporada. Na visão de Tim MacMahon, da ESPN, a situação não tem mais conserto.

“Golden State lidou com a agência livre de Jonathan de forma estranha, assim como a sua carreira inteira. Foi assim desde o começo, então não é surpresa para ninguém. A verdade é que Steve não quer o jogador por lá. E, por isso, o atleta também não quer ficar na franquia. Essa é a questão. Será um desastre se ele ficar em San Francisco”, disparou o experiente jornalista.

Kuminga é agente livre restrito do Warriors desde o começo da offseason, mas segue sem uma definição. A franquia não atinge as expectativas do atleta em suas ofertas de um novo contrato e, ao mesmo tempo, não vai negociá-lo em uma sign-and-trade. O jogador, com isso, está preso a um time onde não quer estar. MacMahon aposta que todos só têm a perder alongando essa história.

“Dizem que todos lá dentro sabem que um divórcio vai acontecer em algum momento, mas podem ter que alongar essa história mais um pouco. Eu já passei por um divórcio antes e, por causa das crianças, tentamos ficar juntos mais um tempo. Vou te adiantar uma coisa: não é divertido. Golden State e Jonathan, certamente, vão ter problemas”, projetou o repórter e analista.

Dinheiro

A tendência, por enquanto, é que o Warriors force Steve Kerr e Jonathan Kuminga a seguirem juntos. Nesse cenário, o atleta de 22 anos tem duas opções. Há propostas na mesa de contratos na casa dos US$25 milhões anuais por duas a três temporadas. Mas alguns desses anos são opções. Ou o ala-pivô pode pegar a oferta qualificatória, ficar mais um ano em San Francisco e ser agente livre irrestrito em 2026.

“Jonathan, em síntese, vai virar uma moeda de troca ambulante em todas essas ofertas. E você acha que vai querer jogar basquete coletivo nessa condição? Claro que não, pois vai querer a bola sempre. Ele vai jogar para chamar a atenção, né? Vai querer todos os minutos que puder, mas Steve não crê que se encaixe. Então, não há dinheiro a mais que possa reparar essa situação”, reforçou MacMahon.

Especula-se que o Warriors recusou uma proposta de sign-and-trade do Sacramento Kings nos últimos dias. O jornalista vê a decisão foi um grande erro de um time sem perspectivas nesse impasse. “O que Golden State acha que pode conseguir em uma troca que possa ser melhor do que Malik Monk e uma escolha de primeira rodada de draft? Não consigo entender”, concluiu.

Inevitável

Vários jornalistas estão em consenso de que os dias de Kuminga no Warriors estão perto do fim. E, mesmo assim, uma renovação de contrato não está descartada. A franquia trabalha com a ideia de manter um ativo importante, ainda que não faça tanto sentido dentro de quadra. De acordo com Kevin O’Connor, da rede Yahoo! Sports, todos sabem que o ala-pivô seria pago para ser uma moeda de troca.

“Eu acho que há uma clara compreensão entre Jonathan e a direção da franquia de que vai haver uma troca. Estão dando dinheiro para o jogador porque vão negociá-lo mais para frente. Todos sabem que, em breve, ele vai ser enviado para outro lugar. Podem até assinar um novo vínculo, mas ele não vai ficar em Golden State por muito tempo”, explicou o analista.

