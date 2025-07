Splash Brothers Podcast: Melhores e piores do Draft 2025 da NBA

Você já ouviu a nova edição do podcast parceiro Splash Brothers?

No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Campos e Leonardo Paglioni falam sobre os melhores e piores times do Draft 2025 da NBA, e avaliam o desempenho das principais promessas na Summer League de Las Vegas.

Dono da primeira escolha, o Dallas Mavericks fez o óbvio e selecionou Cooper Flagg, maior talento da classe. O San Antonio Spurs, por sua vez, foi de Dylan Harper, como esperado.

Além disso, os Splash Brothers falam do retorno de Damian Lillard ao Portland Trail Blazers. Após ser dispensado pelo Milwaukee Bucks, o armador recebeu ofertas de Boston Celtics e Minnesota Timberwolves, mas decidiu “voltar para casa” em seu final de carreira. O veterano, aliás, é considerado por muitos analistas o maior jogador da história do Blazers.

Gui e Léo ainda repercutem a chegada de vários veteranos ao Los Angeles Clippers. Nesta offseason, a equipe assinou com Chris Paul (40), Brook Lopez (37) e Bradley Beal (32). Eles se juntam a outros jogadores experientes no Clippers, como Nicolas Batum (36), James Harden (35), Kawhi Leonard (34) e Bogdan Bogdanovic (32).

Portanto, confira abaixo o episódio 290 do podcast Splash Brothers, com a análise sobre os melhores e piores do Draft 2025 da NBA.

