Sérvia vence em jogo de Nikola Jokic e Luka Doncic

A Sérvia atropelou a Eslovênia, nesta quinta-feira (21), em amistoso preparatório para o EuroBasket. O time de Nikola Jokic superou a seleção de Luka Doncic por 106 a 72 e o astro do Denver Nuggets atuou por 19 minutos e fez dez pontos, oito rebotes e quatro assistências. Enquanto isso, o craque o Los Angeles Lakers terminou com 17 pontos, sete rebotes e quatro assistências.

Como resultado, a Sérvia fechou sua preparação para o EuroBasket com sete vitórias seguidas. Apesar do brilho de Nikola Jokic em quadra, o destaque da equipe foi Nikola Jovic, do Miami Heat, com 18 pontos e sete rebotes. Outra boa atuação foi a de Bogdan Bogdanovic, do Los Angeles Clippers. O jogado anotou 14 pontos com quatro bolas de três em cinco tentativas.

Por outro lado, mesmo com os 17 pontos de Luka Doncic, a Eslovênia não foi párea para um dos principais favoritos ao EuroBasket. Além disso, o armador do Lakers teve aproveitamento baixo nos arremessos de quadra. Isso porque acertou apenas quatro das 18 tentativas.

O duelo, portanto, marcou o encontro entre Nikola Jokic e Luka Doncic. Amigos fora das quadras, eles conversaram após o jogo. Aliás, a cena entre os dois astros viralizou. Enquanto o pivô do Denver Nuggets segurava sua filha no colo, a estrela do Los Angeles Lakers cumprimentou a criança. Logo em seguida, Jokic deu um beijo no rosto do camisa 77.

Jokic kisses Luka on the cheek after the game 🤝 pic.twitter.com/UxfXvYZq80 — NBACentral (@TheDunkCentral) August 21, 2025 Continua após a publicidade

A Sérvia é um dos times mais fortes para o torneio continental. Afinal, além de Bogdanovic, a equipe ainda conta com outros três jogadores de NBA: Nikola Jovic, Nikola Topic e Tristan Vukcevic. Há outros cinco nomes no grupo que já passaram pelo basquete dos EUA. Vasilije Micic, por exemplo, acaba de deixar a liga para ser o atleta mais bem pago do basquete europeu.

Pelo lado da Eslovênia, a boa notícia foi a presença de Luka Doncic nas últimas partidas. O craque assustou a equipe ao sofrer uma lesão contra a Letônia e deixar o jogo. Entretanto, foi apenas um susto. No duelo seguinte, ele esteve em quadra e liderou a vitória sobre a Grã-Bretanha por 93 a 81. O armador somou 28 pontos e dez assistências, além de seis rebotes em 28 minutos de ação.

Por fim, vale lembrar que o EuroBasket começa no dia 27 de agosto. A Sérvia começa na fase de grupos em Riga, onde enfrentará Letônia, Portugal, Turquia, Estônia e República Tcheca pelo Grupo A. A Eslovênia, por sua vez, tentará chegar à fase decisiva saindo de Katowice, onde, pelo Grupo D, encara Polônia, França, Bélgica, Islândia e Israel.

