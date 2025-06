Podcast Splash Brothers – Thunder perto do título da NBA

Você já ouviu a nova edição do podcast parceiro Splash Brothers?

No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Campos e Leonardo Paglioni analisam as finais da NBA, com a proximidade do título do Oklahoma City Thunder.

Até o momento, a equipe do MVP Shai Gilgeous-Alexander vence o confronto com o Indiana Pacers por 3 a 2. Desse modo, está a apenas um triunfo da conquista inédita para Oklahoma. No jogo 5, Jalen Williams foi o protagonista. O ala foi o cestinha do duelo, com 40 pontos, e ajudou o Thunder a vencer por 120 a 109.

O Pacers, por outro lado, está com as costas na parede. Diante da sua torcida, nesta quinta-feira (19), o time de Indiana espera bater o adversário para forçar o jogo 7. No entanto, a equipe poderá ter o desfalque de Tyrese Haliburton.

Além disso, os Splash Brothers repercutem a troca entre Memphis Grizzlies e Orlando Magic. No último domingo (15), a equipe da Flórida adquiriu o ala-armador Desmond Bane. Em contrapartida, o Grizzlies recebeu Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, quatro escolhas de primeira rodada, além de um swap. Ou seja, direito de inverter seleção.

Portanto, confira abaixo o episódio 285 do podcast Splash Brothers, com a análise sobre o provável título do Thunder na NBA.

