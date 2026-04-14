Play-in da NBA 2025/26– Rodada de 14 de abril
Acompanhe com o Jumper Brasil os dois jogos de abertura do play-in da NBA, nesta terça-feira, 14 de abril. O Amazon Prime Video exibe ambos os duelos.
No Leste, o Charlotte Hornets recebe o Miami Heat. Já no Oeste, o Phoenix Suns pega o Portland Trail Blazers diante de sua torcida.
Os vencedores garantem o sétimo lugar de sua respectiva conferência. Quem perder ainda terá uma chance, na sexta-feira (17), para chegar aos playoffs como oitavo colocado.
Além disso, as duas partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.
Miami Heat x Charlotte Hornets – 20h30 (Amazon Prime Video / League Pass)
Portland Trail Blazers x Phoenix Suns – 23h (Amazon Prime Video / League Pass)