Paul Pierce: “Jayson Tatum é a estrela mais desrespeitada da NBA”

Jayson Tatum se consolidou como o principal nome do Boston Celtics desde a era liderada por Paul Pierce. Protagonista na conquista do 18º título da franquia na temporada passada, o ala coleciona prêmios individuais e é um dos rostos da NBA atual. Porém, jamais esteve livre de críticas durante sua carreira.

Aos 27 anos, é comum que Jayson Tatum seja cobrado de maneira excessiva. Apesar de ter conquistado um título, por exemplo, o astro é questionado por não ter um MVP ou um MVP das finais. Para Pierce, porém, as críticas a Tatum não são justas. O ídolo de Boston, assim, o considera uma estrela desrespeitada.

“Quando eu vejo Tatum dentro e fora de quadra, ele é humilde e trabalha duro”, iniciou Pierce à rede NBC Sports. “Tenho a chance de vê-lo treinar em Los Angeles todo ano. Ele ama o jogo e tem um propósito, porque é a estrela mais desrespeitada da NBA. A motivação sempre está lá para ele. Olha o que fizeram com ele nas Olimpíadas. Parece que sempre tem algo nele que incomoda as pessoas”.

Publicidade

Para Pierce, as críticas a Tatum tem uma justificativa. Segundo a lenda da NBA, o astro celta passa por dúvida só por jogar no Celtics. Assim, é vítima de algo que outros grandes nomes, como Bill Russell e Larry Bird, já passaram ao longo de suas carreiras.

“Acho que jogar pelo Boston Celtics… Podemos voltar ao Bill Russell, que ganhou 11 títulos. Em nenhum momento dissertam que ele era o maior de todos os tempos. Sempre foi Wilt Chamberlain e Kareem Abdul-Jabbar. Tem algo nas pessoas que as faz odiar a cidade de Boston. Porém, tudo que a gente faz é vencer”, completou Paul Pierce.

Publicidade

Leia mais!

A fala recente não é a primeira de Paul Pierce sobre Jayson Tatum. Logo após o último título do Celtics, afinal, o ídolo saiu em defesa do camisa 0 em episódio do podcast KG Certified. O campeão de 2008 afirmou que o astro de Boston não recebe o devido crédito por conta da equipe onde ele joga.

“É assim porque ele joga em Boston. É simples assim. Todo jogador que passou por Boston, até mesmo Larry Bird, foi subestimado. Sabe o que quero dizer? Porque, em certo momento, ele era o melhor jogador da NBA, mas sempre falavam de Magic Johnson. O Celtics é a franquia mais odiada de todos os esportes”, afirmou Pierce sobre Tatum.

Publicidade

Jayson Tatum, aliás, também se vê como um astro injustiçado da NBA. Pouco antes de Pierce, afinal, o camisa 0 afirmou que não se sente valorizado na NBA.

“Se você tirasse o nome e o rosto de todas as minhas conquistas e apenas dissesse: ‘isto foi o que o Jogador A conquistou aos 26 anos, as pessoas falariam sobre de forma muito diferente”, argumentou Jayson Tatum.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA