Onde assistir pré-temporada NBA: Suns x Lakers

Times abre pré-temporada do Oeste na NBA

onde assistir NBA Suns Lakers Fonte: Reprodução / X

Saiba onde assistir ao jogo entre Phoenix Suns e Los Angeles Lakers, válido pela pré-temporada da NBA, nesta sexta-feira (3). As equipes se enfrentam na Crypto.com Arena, em Los Angeles, a partir das 23h (horário de Brasília).

Será o primeiro jogo da pré-temporada da NBA em solo norte-americano. Isso porque o embate entre New York Knicks e Philadelphia 76ers aconteceu em Abu Dhabi (EAU). O Knicks venceu por 99 a 84.

Phoenix Suns

O Phoenix Suns chega à pré-temporada com mudanças significativas no elenco. A principal saída foi o astro Kevin Durant. No lugar, chegaram Dillon Brooks e Jalen Green, que devem ser titulares do novo treinador Jordan Ott. O craque Devin Booker, enquanto isso, deve seguir como armador principal do time.

Ou seja, é quase tudo novo no Suns para a nova campanha da NBA. Dos titulares de 2024/25, só Booker mesmo, enquanto o time do Arizona tem muita novidade.

Pos Jogador Altura Idade
PG Devin Booker 1,98 28
PG Collin Gillespie 1,91 26
PG Jared Butler 1,91 25
SG Jalen Green 1,98 23
SG Grayson Allen 1,94 30
SG Jordan Goodwin 1,96 27
SG Koby Brea (tw) 1,97 22
SF Dillon Brooks 2,01 29
SF Nigel Hayes-Davis 2,03 30
SF Royce O’Neale 1,93 32
SF Rasheer Fleming 2,06 21
PF Ryan Dunn 2,03 22
PF Isaiah Livers (tw) 1,98 27
PF CJ Huntley (tw) 2,08 23
C Mark Williams 2,13 23
C Khaman Maluach 2,15 19
C Nick Richards 2,13 27
C Oso Ighodaro 2,13 23

Time titular: Devin Booker, Jalen Green, Dillon Brooks, Ryan Dunn e Mark Williams

Los Angeles Lakers

O Los Angeles Lakers estreia na pré-temporada com poucas mudanças no elenco principal. No time titular, a única mudança deve ser Deandre Ayton, que chegou para tentar levar alto nível ao garrafão. A principal saída, por sua vez, foi de Dorian Finney-Smith. Vale lembrar, por fim, que esta deve ser a última temporada de LeBron James pelo time de Los Angeles.

Enquanto LeBron deve ser desfalque no Lakers em alguns jogos na pré-temporada da NBA, Luka Doncic é nome certo.

Pos Jogador Altura Idade
PG Luka Doncic 2,01 26
PG Gabe Vincent 1,91 29
PG Marcus Smart 1,91 31
PG Bronny James 1,88 20
PG Nick Smith 1,91 21
SG Austin Reaves 1,96 27
SG Dalton Knecht 1,99 24
SG Chris Mañon (tw) 1,96 23
SF LeBron James 2,06 40
SF Jarred Vanderbilt 2,06 26
SF Jake LaRavia 2,01 23
SF Adou Thiero 1,98 21
PF Rui Hachimura 2,03 27
PF Maxi Kleber 2,08 33
C Deandre Ayton 2,11 27
C Jaxson Hayes 2,12 25
C Christian Koloko (tw) 2,16 25

Time titular: Luka Doncic, Austin Reaves, Jake LaRavia (Marcus Smart), Rui Hachimura e Deandre Ayton

Onde assistir Suns e Lakers pela pré-temporada da NBA

Onde assistir: NBA League Pass
Data: 03/10/2025
Horário: 23h (horário de Brasília)
Local: Crypto.com Arena

