Onde assistir pré-temporada NBA: Suns x Lakers

Saiba onde assistir ao jogo entre Phoenix Suns e Los Angeles Lakers, válido pela pré-temporada da NBA, nesta sexta-feira (3). As equipes se enfrentam na Crypto.com Arena, em Los Angeles, a partir das 23h (horário de Brasília).
Será o primeiro jogo da pré-temporada da NBA em solo norte-americano. Isso porque o embate entre New York Knicks e Philadelphia 76ers aconteceu em Abu Dhabi (EAU). O Knicks venceu por 99 a 84.
Phoenix Suns
O Phoenix Suns chega à pré-temporada com mudanças significativas no elenco. A principal saída foi o astro Kevin Durant. No lugar, chegaram Dillon Brooks e Jalen Green, que devem ser titulares do novo treinador Jordan Ott. O craque Devin Booker, enquanto isso, deve seguir como armador principal do time.
Ou seja, é quase tudo novo no Suns para a nova campanha da NBA. Dos titulares de 2024/25, só Booker mesmo, enquanto o time do Arizona tem muita novidade.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|PG
|Devin Booker
|1,98
|28
|PG
|Collin Gillespie
|1,91
|26
|PG
|Jared Butler
|1,91
|25
|SG
|Jalen Green
|1,98
|23
|SG
|Grayson Allen
|1,94
|30
|SG
|Jordan Goodwin
|1,96
|27
|SG
|Koby Brea (tw)
|1,97
|22
|SF
|Dillon Brooks
|2,01
|29
|SF
|Nigel Hayes-Davis
|2,03
|30
|SF
|Royce O’Neale
|1,93
|32
|SF
|Rasheer Fleming
|2,06
|21
|PF
|Ryan Dunn
|2,03
|22
|PF
|Isaiah Livers (tw)
|1,98
|27
|PF
|CJ Huntley (tw)
|2,08
|23
|C
|Mark Williams
|2,13
|23
|C
|Khaman Maluach
|2,15
|19
|C
|Nick Richards
|2,13
|27
|C
|Oso Ighodaro
|2,13
|23
Time titular: Devin Booker, Jalen Green, Dillon Brooks, Ryan Dunn e Mark Williams
Los Angeles Lakers
O Los Angeles Lakers estreia na pré-temporada com poucas mudanças no elenco principal. No time titular, a única mudança deve ser Deandre Ayton, que chegou para tentar levar alto nível ao garrafão. A principal saída, por sua vez, foi de Dorian Finney-Smith. Vale lembrar, por fim, que esta deve ser a última temporada de LeBron James pelo time de Los Angeles.
Enquanto LeBron deve ser desfalque no Lakers em alguns jogos na pré-temporada da NBA, Luka Doncic é nome certo.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|PG
|Luka Doncic
|2,01
|26
|PG
|Gabe Vincent
|1,91
|29
|PG
|Marcus Smart
|1,91
|31
|PG
|Bronny James
|1,88
|20
|PG
|Nick Smith
|1,91
|21
|SG
|Austin Reaves
|1,96
|27
|SG
|Dalton Knecht
|1,99
|24
|SG
|Chris Mañon (tw)
|1,96
|23
|SF
|LeBron James
|2,06
|40
|SF
|Jarred Vanderbilt
|2,06
|26
|SF
|Jake LaRavia
|2,01
|23
|SF
|Adou Thiero
|1,98
|21
|PF
|Rui Hachimura
|2,03
|27
|PF
|Maxi Kleber
|2,08
|33
|C
|Deandre Ayton
|2,11
|27
|C
|Jaxson Hayes
|2,12
|25
|C
|Christian Koloko (tw)
|2,16
|25
Time titular: Luka Doncic, Austin Reaves, Jake LaRavia (Marcus Smart), Rui Hachimura e Deandre Ayton
Onde assistir Suns e Lakers pela pré-temporada da NBA
Onde assistir: NBA League Pass
Data: 03/10/2025
Horário: 23h (horário de Brasília)
Local: Crypto.com Arena
